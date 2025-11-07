Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Сергей Василюк – о предателе
Фронтмен и основатель группы «Тень Солнца» Сергей Василюк, который служит в ВСУ, высказался о предателе Украины Анатолии Тимощуке.
«Тимощук давно не принадлежит себе. Он был наш, когда бегал с лентой сине-желтого цвета. У него были личные причины остаться в Московии и интегрироваться там. Скорее всего, второй брак сыграл свою роль. Хотя это не отменяет факта его предательства. А с другой стороны, мне его жаль. Можно ему посочувствовать», – сказал Василюк.
Напомним, что предатель Украины Анатолий Тимощук выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне против Украинской ассоциации футбола.
