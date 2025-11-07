Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 07:02
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку

Сергей Василюк – о предателе

Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
УАФ. Анатолий Тимощук

Фронтмен и основатель группы «Тень Солнца» Сергей Василюк, который служит в ВСУ, высказался о предателе Украины Анатолии Тимощуке.

«Тимощук давно не принадлежит себе. Он был наш, когда бегал с лентой сине-желтого цвета. У него были личные причины остаться в Московии и интегрироваться там. Скорее всего, второй брак сыграл свою роль. Хотя это не отменяет факта его предательства. А с другой стороны, мне его жаль. Можно ему посочувствовать», – сказал Василюк.

Напомним, что предатель Украины Анатолий Тимощук выиграл Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне против Украинской ассоциации футбола.

Анатолий Тимощук
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
