Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Семак влип. Шеф тимощука из зенита был задержан в аэропорту Мюнхена
Другие новости
17 декабря 2025, 02:43 | Обновлено 17 декабря 2025, 02:52
292
1

Семак влип. Шеф тимощука из зенита был задержан в аэропорту Мюнхена

Граждане рф не имеют права вывозить из Европы вещи дороже 300 евро

17 декабря 2025, 02:43 | Обновлено 17 декабря 2025, 02:52
292
1 Comments
Семак влип. Шеф тимощука из зенита был задержан в аэропорту Мюнхена
Munich Airport

Анна Семак, жена тренера Зенита Сергея Семака, рассказала в соцсетях, что ее с мужем недавно задержали в аэропорту Мюнхена, поскольку граждане рф не имеют права вывозить из Европы вещи дороже 300 евро:

«Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, заставив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи (их мы передали приятелю, который приехал на помощь и живет в Германии). По новым законам, граждане рф не имеют права вывозить из Европы в россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу.

На рейс мы опоздали, потеряв билеты. Никому до этого не было дела. Естественно, никто нас не ждал и не был предупрежден. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму. Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда».

Помощником Сергея Семака является предатель Украины Анатолий Тимощук, бывший футболист сборной.

Пост жены Семака в соцсетях:

По теме:
СПАЛЛЕТТИ: «В Норвегии снег и холодно? Я пять лет провел в россии»
Федецкий сделал комплимент Тимощуку. Артем позвонил бывшему капитану
Transfermarkt: Тимощук имеет два гражданства – Украины и россии
Сергей Семак Анатолий Тимощук зенит санкт-петербург
Николай Степанов Источник: Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Футбол | 16 декабря 2025, 07:02 11
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо
Григорий Суркис выбрал главного тренера для киевского Динамо

Бывший президент клуба поддерживает кандидатуру Костюка

Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Футбол | 16 декабря 2025, 14:28 3
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков

Подоляне зимой рассчитывают пригласить нескольких легионеров

Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Футбол | 17.12.2025, 00:20
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Барселона кое-как одолела команду D3 в 1/16 финала Кубка, избежав позора
Легендарный нападающий Барселоны близок к подписанию контракта с Майами
Футбол | 17.12.2025, 01:56
Легендарный нападающий Барселоны близок к подписанию контракта с Майами
Легендарный нападающий Барселоны близок к подписанию контракта с Майами
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Футбол | 16.12.2025, 08:54
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sashav2007
Отак мають відноситись до кожного кацапа. і до тОліка також... 
Ответить
0
Популярные новости
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 25
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
15.12.2025, 04:02
Бокс
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем