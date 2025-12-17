Анна Семак, жена тренера Зенита Сергея Семака, рассказала в соцсетях, что ее с мужем недавно задержали в аэропорту Мюнхена, поскольку граждане рф не имеют права вывозить из Европы вещи дороже 300 евро:

«Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, заставив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи (их мы передали приятелю, который приехал на помощь и живет в Германии). По новым законам, граждане рф не имеют права вывозить из Европы в россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу.

На рейс мы опоздали, потеряв билеты. Никому до этого не было дела. Естественно, никто нас не ждал и не был предупрежден. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму. Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда».

Помощником Сергея Семака является предатель Украины Анатолий Тимощук, бывший футболист сборной.

