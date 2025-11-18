Федецкий сделал комплимент Тимощуку. Артем позвонил бывшему капитану

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий высказался об экс-капитане национальной команды, которого он называет предателем – Анатолии Тимощуке.

«Мы познакомились, когда мне было примерно семь-восемь лет. Когда я пришел в академию «Шахтера», он уже был капитаном основной команды. Тимощук приезжал за мной на Mercedes 600-й модели, забирал из академии и возил на обед — ребята удивлялись. После этого в команде меня уже называли не Федя, а Толя.

На третий день войны я написал Тимощуку. Он прочитал сообщение, но не ответил, хотя для меня он долгие годы был примером и авторитетом.

Сейчас он судится в Лозанне из-за отобранных наград. Кто он после всего этого? Рашистский пи**р. И это для него еще комплимент», — сказал Федецкий.