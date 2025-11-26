СПАЛЛЕТТИ: «В Норвегии снег и холодно? Я пять лет провел в россии»

Главный тренер туринского Ювентуса Лучано Спаллетти, находясь на матче ЛЧ в Норвегии, ответил на вопрос, не мешает ли его команде норвежский снег и холод:

«Для меня это несложно, потому что я 5 лет провел в россии. У меня там родился ребенок, и мне нравилось там находиться».

Спаллетти работал в питерском зените с 2009 по 2014 год.

Ювентус в драматичном матче Лиги чемпионов выиграл у Буде-Глимт со счетом 3:2.