СПАЛЛЕТТИ: «В Норвегии снег и холодно? Я пять лет провел в россии»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 16:17 | Обновлено 26 ноября 2025, 16:22
Ювентус в матче Лиги чемпионов в Норвегии переиграл местный Буде-Глимт

ФК Ювентус. Лучано Спаллетти

Главный тренер туринского Ювентуса Лучано Спаллетти, находясь на матче ЛЧ в Норвегии, ответил на вопрос, не мешает ли его команде норвежский снег и холод:

«Для меня это несложно, потому что я 5 лет провел в россии. У меня там родился ребенок, и мне нравилось там находиться».

Спаллетти работал в питерском зените с 2009 по 2014 год.

Ювентус в драматичном матче Лиги чемпионов выиграл у Буде-Глимт со счетом 3:2.

Лига чемпионов Лучано Спаллетти Ювентус Буде-Глимт Зенит Санкт-Петербург
Николай Степанов Источник: Corriere dello Sport
