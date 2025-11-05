50 матчей Беллингема. Кто из англичан сыграл больше всего в истории ЛЧ?

Во вторник, 4 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Подопечные Арне Слота выиграли со счетом 1:0.

В этом противостоянии личное достижение установил полузащитник королевского клуба Джуд Беллингем – полузащитник сыграл свой 50-й матч в Лиге чемпионов, однако до рекорда турнира среди английских футболистов ему еще очень далеко.

По количеству проведенных игр в турнире среди англичан Джуд на данный момент занимает 28-е место. Рекордсменом среди представителей Англии является Пол Скоулз, в активе которого 124 матча в самом престижном турнире Европы.

Кроме Скоулза, 100+ поединков в своем активе имеют Гарри Невилл (110), Джон Терри (109), Эшли Коул (108), Дэвид Бекхэм (107) и Фрэнк Лэмпард (105).

Как сообщалось ранее, полузащитник «Реала» стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который сыграл 50 матчей в турнире.

Английские футболисты с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов:

1. Пол Скоулз – 124

2. Гарри Невилл – 110

3. Джон Терри – 109

4. Эшли Коул – 108

5. Дэвид Бекхэм – 107

6. Фрэнк Лэмпард – 105

7. Рио Фердинанд – 93

8. Рахим Стерлинг – 88

9. Уэйн Руни – 85

28. Джуд Беллингем – 50