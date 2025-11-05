Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 50 матчей Беллингема. Кто из англичан сыграл больше всего в истории ЛЧ?
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 09:57 | Обновлено 05 ноября 2025, 09:58
58
0

50 матчей Беллингема. Кто из англичан сыграл больше всего в истории ЛЧ?

Полузащитник «Реала» установил личное достижение в поединке против «Ливерпуля»

05 ноября 2025, 09:57 | Обновлено 05 ноября 2025, 09:58
58
0
50 матчей Беллингема. Кто из англичан сыграл больше всего в истории ЛЧ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Во вторник, 4 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Подопечные Арне Слота выиграли со счетом 1:0.

В этом противостоянии личное достижение установил полузащитник королевского клуба Джуд Беллингем – полузащитник сыграл свой 50-й матч в Лиге чемпионов, однако до рекорда турнира среди английских футболистов ему еще очень далеко.

По количеству проведенных игр в турнире среди англичан Джуд на данный момент занимает 28-е место. Рекордсменом среди представителей Англии является Пол Скоулз, в активе которого 124 матча в самом престижном турнире Европы.

Кроме Скоулза, 100+ поединков в своем активе имеют Гарри Невилл (110), Джон Терри (109), Эшли Коул (108), Дэвид Бекхэм (107) и Фрэнк Лэмпард (105).

Как сообщалось ранее, полузащитник «Реала» стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который сыграл 50 матчей в турнире.

Английские футболисты с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов:

  • 1. Пол Скоулз – 124
  • 2. Гарри Невилл – 110
  • 3. Джон Терри – 109
  • 4. Эшли Коул – 108
  • 5. Дэвид Бекхэм – 107
  • 6. Фрэнк Лэмпард – 105
  • 7. Рио Фердинанд – 93
  • 8. Рахим Стерлинг – 88
  • 9. Уэйн Руни – 85
  • 28. Джуд Беллингем – 50
По теме:
Третий раз в истории. Ювентус не выиграл ни одного из первых 4-х матчей ЛЧ
Луис Диас повторил интересное достижение Гризманна в Лиге чемпионов
Жозе МОУРИНЬО: «Он не угрожает Судакову, но оба могут остаться в запасе»
Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Джуд Беллингем
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Футбол | 04 ноября 2025, 16:59 81
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство

Генерального директора Шахтера удивили слова президента Динамо

Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»
Футбол | 05 ноября 2025, 04:25 8
Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»
Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»

Зверов удивлен языку переговоров арбитров УПЛ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 04.11.2025, 23:39
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Футбол | 04.11.2025, 11:40
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Футбол | 05.11.2025, 09:44
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Поражение Гауфф. Как выглядит таблица группы Штеффи Граф после первого тура
Поражение Гауфф. Как выглядит таблица группы Штеффи Граф после первого тура
03.11.2025, 11:51
Теннис
Склоним головы. Фанат Динамо и воин 3-й ОШБр погиб вместе с любимой
Склоним головы. Фанат Динамо и воин 3-й ОШБр погиб вместе с любимой
03.11.2025, 09:00 1
Война
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
03.11.2025, 09:14 7
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 14
Футбол
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
Джошуа начал переговоры о бое, который принесет сумасшедшие деньги
03.11.2025, 20:42
Бокс
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 106
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем