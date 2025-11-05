50 матчей Беллингема. Кто из англичан сыграл больше всего в истории ЛЧ?
Полузащитник «Реала» установил личное достижение в поединке против «Ливерпуля»
Во вторник, 4 ноября, состоялся матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором встретились английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Подопечные Арне Слота выиграли со счетом 1:0.
В этом противостоянии личное достижение установил полузащитник королевского клуба Джуд Беллингем – полузащитник сыграл свой 50-й матч в Лиге чемпионов, однако до рекорда турнира среди английских футболистов ему еще очень далеко.
По количеству проведенных игр в турнире среди англичан Джуд на данный момент занимает 28-е место. Рекордсменом среди представителей Англии является Пол Скоулз, в активе которого 124 матча в самом престижном турнире Европы.
Кроме Скоулза, 100+ поединков в своем активе имеют Гарри Невилл (110), Джон Терри (109), Эшли Коул (108), Дэвид Бекхэм (107) и Фрэнк Лэмпард (105).
Как сообщалось ранее, полузащитник «Реала» стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который сыграл 50 матчей в турнире.
Английские футболисты с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов:
- 1. Пол Скоулз – 124
- 2. Гарри Невилл – 110
- 3. Джон Терри – 109
- 4. Эшли Коул – 108
- 5. Дэвид Бекхэм – 107
- 6. Фрэнк Лэмпард – 105
- 7. Рио Фердинанд – 93
- 8. Рахим Стерлинг – 88
- 9. Уэйн Руни – 85
- 28. Джуд Беллингем – 50
🏴 Tonight, Jude Bellingham became the youngest player to reach 50 Champions League games— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 4, 2025
Will the Real Madrid midfielder become the record English appearance holder in the competition? pic.twitter.com/PTKNtcY1DG
