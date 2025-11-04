Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джуд Беллингем в матче против Ливерпуля установит рекорд Лиги чемпионов
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 21:42 |
320
0

Джуд Беллингем в матче против Ливерпуля установит рекорд Лиги чемпионов

Для англичанина этот матч станет 50-м в турнире

04 ноября 2025, 21:42 |
320
0
Джуд Беллингем в матче против Ливерпуля установит рекорд Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Джуд Беллингем в матче против Ливерпуля станет самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который достиг отметки в 50 игр в турнире.

В матче 4-го тура этапа лиги английский игрок Реала выйдет на поле со стартовых минут на Энфилде.

Таким образом, в возрасте 22 лет и 128 дней Джуд Беллингем установит новый возрастной рекорд турнира среди игроков, сыгравших 50 матчей.

Англичанин превзойдет предыдущее достижение Икера Касильяса на 27 дней.

В сезоне 2025/26 Джуд Беллингем провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

По теме:
Очередная потеря очков. Наполи сыграл вничью с Айнтрахтом
Славия Прага – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сыграет ли Забарный? Названы стартовые составы на матч ПСЖ и Баварии
рекорд Джуд Беллингем Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04 ноября 2025, 08:33 5
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера

Мирон Богданович – о словах Попова

Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Футбол | 04 ноября 2025, 11:27 2
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо

Президент киевского клуба не собирается увольнять наставника, которому доверяет

Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Футбол | 04.11.2025, 19:35
Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Олимпиакос – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04.11.2025, 20:38
Олимпиакос – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Олимпиакос – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Футбол | 04.11.2025, 08:12
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 227
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 18
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 15
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем