Джуд Беллингем в матче против Ливерпуля установит рекорд Лиги чемпионов
Для англичанина этот матч станет 50-м в турнире
Джуд Беллингем в матче против Ливерпуля станет самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который достиг отметки в 50 игр в турнире.
В матче 4-го тура этапа лиги английский игрок Реала выйдет на поле со стартовых минут на Энфилде.
Таким образом, в возрасте 22 лет и 128 дней Джуд Беллингем установит новый возрастной рекорд турнира среди игроков, сыгравших 50 матчей.
Англичанин превзойдет предыдущее достижение Икера Касильяса на 27 дней.
В сезоне 2025/26 Джуд Беллингем провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
Another impressive milestone for Jude Bellingham ✨— Match of the Day (@BBCMOTD) November 4, 2025
He's taken the record off Real Madrid legend Iker Casillas 🧤 pic.twitter.com/wuQk79kvDs
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович – о словах Попова
Президент киевского клуба не собирается увольнять наставника, которому доверяет