Джуд Беллингем в матче против Ливерпуля установит рекорд Лиги чемпионов

Джуд Беллингем в матче против Ливерпуля станет самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, который достиг отметки в 50 игр в турнире.

В матче 4-го тура этапа лиги английский игрок Реала выйдет на поле со стартовых минут на Энфилде.

Таким образом, в возрасте 22 лет и 128 дней Джуд Беллингем установит новый возрастной рекорд турнира среди игроков, сыгравших 50 матчей.

Англичанин превзойдет предыдущее достижение Икера Касильяса на 27 дней.

В сезоне 2025/26 Джуд Беллингем провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.