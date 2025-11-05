ФОТО. Он выстоял. Вручена награда лучшему игроку матча Баварии против ПСЖ
Мануэль Нойер сделал много сэйвов, когда мюнхенская команда играла вдесятером
Голкипер Баварии Мануэль Нойер назван лучшим игроком матча 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Французский ПСЖ и немецкая Бавария играли на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Дубль Луиса Диаса дал перевес Баварии в первом тайме. В конце первого тайма Луис Диас был удален из-за грубого фола.
Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один гол для ПСЖ, но Бавария благодаря Нойеру удержала победу вдесятером (2:1).
Мануэль Нойер признан лучшим игроком матча. Он получил оценку 7.5 от веб-портала WhoScored.
Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Он сделал несколько важных сэйвов в решающие моменты, когда команда была под сильным давлением. В этих эпизодах он оставался очень спокойным и совершил 3–4 замечательных спасения».
Оценки WhoScored за матч ПСЖ – Бавария – 1:2
