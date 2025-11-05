Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Он выстоял. Вручена награда лучшему игроку матча Баварии против ПСЖ
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 03:23 | Обновлено 05 ноября 2025, 03:46
Мануэль Нойер сделал много сэйвов, когда мюнхенская команда играла вдесятером

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер Баварии Мануэль Нойер назван лучшим игроком матча 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играли на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль Луиса Диаса дал перевес Баварии в первом тайме. В конце первого тайма Луис Диас был удален из-за грубого фола.

Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один гол для ПСЖ, но Бавария благодаря Нойеру удержала победу вдесятером (2:1).

Мануэль Нойер признан лучшим игроком матча. Он получил оценку 7.5 от веб-портала WhoScored.

Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Он сделал несколько важных сэйвов в решающие моменты, когда команда была под сильным давлением. В этих эпизодах он оставался очень спокойным и совершил 3–4 замечательных спасения».

Оценки WhoScored за матч ПСЖ – Бавария – 1:2

Бавария ПСЖ Лига чемпионов Луис Диас ПСЖ - Бавария фото Мануэль Нойер лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
