Голкипер Баварии Мануэль Нойер назван лучшим игроком матча 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играли на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Дубль Луиса Диаса дал перевес Баварии в первом тайме. В конце первого тайма Луис Диас был удален из-за грубого фола.

Во втором тайме Жоау Невеш отыграл один гол для ПСЖ, но Бавария благодаря Нойеру удержала победу вдесятером (2:1).

Мануэль Нойер признан лучшим игроком матча. Он получил оценку 7.5 от веб-портала WhoScored.

Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Он сделал несколько важных сэйвов в решающие моменты, когда команда была под сильным давлением. В этих эпизодах он оставался очень спокойным и совершил 3–4 замечательных спасения».

ФОТО. Он выстоял. Вручена награда лучшему игроку матча Баварии против ПСЖ