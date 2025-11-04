Бывший тренер Шахтера считает, что Лигу 1 недооценивают

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался об уровне Лиги 1, но не стал сравнивать ее с Серией А.

«На мой взгляд, Лига 1 недооценена, так как французский чемпионат имеет очень сильных тренеров и игроков. Стадионы заполнены, а эмоций много. Итальянский чемпионат всегда хороший, но я не могу точно ответить, так как смотрю его меньше с тех пор, как тренирую Марсель».

После 11 туров «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 22 очка, что на два меньше, чем у первого ПСЖ.