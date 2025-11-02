ВИДЕО. Париж сотворил сенсацию в матче с Монако, Марсель гонится за ПСЖ
1 ноября состоялись матчи 11-го тура Лиги 1 2025/26
1 ноября состоялось несколько матчей 11-го тура Лиги 1 2025/26.
Париж сенсационно переиграл Монако со счетом 1:0. Единственный гол оформил Мозес Симон.
Марсель, наставником которого является Роберто Де Дзерби, справился с Осером 1:0. Автором забитого мяча стал Эйнджел Гомес.
И Осер, и Марсель доигрывали встречу вдесятером. На 65-й был удален защитник провансальцев Улисс Гарсия, а на 90+3-й вторую желтую и красную получил центрбек хозяев Синали Диоманд.
Подопечные Де Дзерби в таблице чемпионата Франции занимают второе место с 22 очками и продолжают погоню за ПСЖ, который в субботу вырвал победу у Ниццы и располагается на первой позиции с 24 пунктами.
Лига 1 2025/26. 11-й тур, 1 ноября
Монако – Париж – 0:1
Гол: Симон, 53
Осер – Марсель – 0:1
Гол: Гомес, 30
Удаления: Диоманд, 90+3 – Гарсия, 65
Таблица Лиги 1 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|09.11.25 21:45 Лион - ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ
|24
|2
|Марсель
|11
|7
|1
|3
|25 - 11
|08.11.25 18:00 Марсель - Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже25.10.25 Ланс 2:1 Марсель18.10.25 Марсель 6:2 Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель
|22
|3
|Монако
|11
|6
|2
|3
|23 - 17
|08.11.25 22:05 Монако - Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако25.10.25 Монако 1:0 Тулуза18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца
|20
|4
|Страсбург
|10
|6
|1
|3
|21 - 12
|02.11.25 16:00 Ренн - Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель
|19
|5
|Лион
|10
|6
|1
|3
|16 - 12
|02.11.25 21:45 Брест - Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза28.09.25 Лилль 0:1 Лион
|19
|6
|Ланс
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|02.11.25 18:15 Ланс - Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс28.09.25 Ренн 0:0 Ланс
|19
|7
|Лилль
|10
|5
|2
|3
|22 - 13
|02.11.25 18:15 Лилль - Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Нант 0:2 Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ28.09.25 Лилль 0:1 Лион
|17
|8
|Ницца
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|09.11.25 18:15 Мец - Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца
|17
|9
|Тулуза
|10
|4
|2
|4
|17 - 15
|02.11.25 18:15 Тулуза - Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн25.10.25 Монако 1:0 Тулуза19.10.25 Тулуза 4:0 Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза27.09.25 Тулуза 2:2 Нант
|14
|10
|ФК Париж
|11
|4
|2
|5
|18 - 20
|07.11.25 21:45 ФК Париж - Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян
|14
|11
|Ренн
|10
|2
|6
|2
|14 - 16
|02.11.25 16:00 Ренн - Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн26.10.25 Ренн 1:2 Ницца19.10.25 Ренн 2:2 Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Ренн 0:0 Ланс
|12
|12
|Гавр
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|02.11.25 18:15 Тулуза - Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр18.10.25 Марсель 6:2 Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Мец 0:0 Гавр
|12
|13
|Анже
|10
|2
|4
|4
|8 - 14
|02.11.25 18:15 Лилль - Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже28.09.25 Анже 0:2 Брест
|10
|14
|Брест
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|02.11.25 21:45 Брест - Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ19.10.25 Лорьян 3:3 Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант28.09.25 Анже 0:2 Брест
|9
|15
|Нант
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|02.11.25 18:15 Нант - Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Нант 0:2 Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант27.09.25 Тулуза 2:2 Нант
|9
|16
|Лорьян
|10
|2
|3
|5
|13 - 22
|02.11.25 18:15 Ланс - Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян19.10.25 Лорьян 3:3 Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян27.09.25 Лорьян 3:1 Монако
|9
|17
|Осер
|11
|2
|1
|8
|7 - 17
|09.11.25 18:15 Анже - Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Осер 0:1 Гавр19.10.25 Ренн 2:2 Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс
|7
|18
|Мец
|10
|1
|2
|7
|8 - 26
|02.11.25 18:15 Нант - Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Тулуза 4:0 Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель28.09.25 Мец 0:0 Гавр
|5
