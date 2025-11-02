Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Монако
01.11.2025 20:00 – FT 0 : 1
ФК Париж
Франция
02 ноября 2025, 02:37 | Обновлено 02 ноября 2025, 02:40
ВИДЕО. Париж сотворил сенсацию в матче с Монако, Марсель гонится за ПСЖ

1 ноября состоялись матчи 11-го тура Лиги 1 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября состоялось несколько матчей 11-го тура Лиги 1 2025/26.

Париж сенсационно переиграл Монако со счетом 1:0. Единственный гол оформил Мозес Симон.

Марсель, наставником которого является Роберто Де Дзерби, справился с Осером 1:0. Автором забитого мяча стал Эйнджел Гомес.

И Осер, и Марсель доигрывали встречу вдесятером. На 65-й был удален защитник провансальцев Улисс Гарсия, а на 90+3-й вторую желтую и красную получил центрбек хозяев Синали Диоманд.

Подопечные Де Дзерби в таблице чемпионата Франции занимают второе место с 22 очками и продолжают погоню за ПСЖ, который в субботу вырвал победу у Ниццы и располагается на первой позиции с 24 пунктами.

Лига 1 2025/26. 11-й тур, 1 ноября

Монако – Париж – 0:1

Гол: Симон, 53

Осер – Марсель – 0:1

Гол: Гомес, 30

Удаления: Диоманд, 90+3 – Гарсия, 65

Таблица Лиги 1 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 11 7 3 1 21 - 9 09.11.25 21:45 Лион - ПСЖ01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ 24
2 Марсель 11 7 1 3 25 - 11 08.11.25 18:00 Марсель - Брест01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Марсель 2:2 Анже25.10.25 Ланс 2:1 Марсель18.10.25 Марсель 6:2 Гавр04.10.25 Мец 0:3 Марсель 22
3 Монако 11 6 2 3 23 - 17 08.11.25 22:05 Монако - Ланс01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 Нант 3:5 Монако25.10.25 Монако 1:0 Тулуза18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Монако 2:2 Ницца 20
4 Страсбург 10 6 1 3 21 - 12 02.11.25 16:00 Ренн - Страсбург29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Лион 2:1 Страсбург17.10.25 ПСЖ 3:3 Страсбург05.10.25 Страсбург 5:0 Анже26.09.25 Страсбург 1:2 Марсель 19
5 Лион 10 6 1 3 16 - 12 02.11.25 21:45 Брест - Лион29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион26.10.25 Лион 2:1 Страсбург18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Лион 1:2 Тулуза28.09.25 Лилль 0:1 Лион 19
6 Ланс 10 6 1 3 14 - 10 02.11.25 18:15 Ланс - Лорьян29.10.25 Мец 2:0 Ланс25.10.25 Ланс 2:1 Марсель19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж04.10.25 Осер 1:2 Ланс28.09.25 Ренн 0:0 Ланс 19
7 Лилль 10 5 2 3 22 - 13 02.11.25 18:15 Лилль - Анже29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Нант 0:2 Лилль05.10.25 Лилль 1:1 ПСЖ28.09.25 Лилль 0:1 Лион 17
8 Ницца 11 5 2 4 16 - 16 09.11.25 18:15 Мец - Ницца01.11.25 ПСЖ 1:0 Ницца29.10.25 Ницца 2:0 Лилль26.10.25 Ренн 1:2 Ницца18.10.25 Ницца 3:2 Лион05.10.25 Монако 2:2 Ницца 17
9 Тулуза 10 4 2 4 17 - 15 02.11.25 18:15 Тулуза - Гавр29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн25.10.25 Монако 1:0 Тулуза19.10.25 Тулуза 4:0 Мец05.10.25 Лион 1:2 Тулуза27.09.25 Тулуза 2:2 Нант 14
10 ФК Париж 11 4 2 5 18 - 20 07.11.25 21:45 ФК Париж - Ренн01.11.25 Монако 0:1 ФК Париж29.10.25 ФК Париж 3:3 Лион24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Ланс 2:1 ФК Париж03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян 14
11 Ренн 10 2 6 2 14 - 16 02.11.25 16:00 Ренн - Страсбург29.10.25 Тулуза 2:2 Ренн26.10.25 Ренн 1:2 Ницца19.10.25 Ренн 2:2 Осер05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Ренн 0:0 Ланс 12
12 Гавр 10 3 3 4 12 - 16 02.11.25 18:15 Тулуза - Гавр29.10.25 Гавр 1:0 Брест26.10.25 Осер 0:1 Гавр18.10.25 Марсель 6:2 Гавр05.10.25 Гавр 2:2 Ренн28.09.25 Мец 0:0 Гавр 12
13 Анже 10 2 4 4 8 - 14 02.11.25 18:15 Лилль - Анже29.10.25 Марсель 2:2 Анже26.10.25 Анже 2:0 Лорьян18.10.25 Анже 1:1 Монако05.10.25 Страсбург 5:0 Анже28.09.25 Анже 0:2 Брест 10
14 Брест 10 2 3 5 14 - 18 02.11.25 21:45 Брест - Лион29.10.25 Гавр 1:0 Брест25.10.25 Брест 0:3 ПСЖ19.10.25 Лорьян 3:3 Брест04.10.25 Брест 0:0 Нант28.09.25 Анже 0:2 Брест 9
15 Нант 10 2 3 5 10 - 15 02.11.25 18:15 Нант - Мец29.10.25 Нант 3:5 Монако24.10.25 ФК Париж 1:2 Нант19.10.25 Нант 0:2 Лилль04.10.25 Брест 0:0 Нант27.09.25 Тулуза 2:2 Нант 9
16 Лорьян 10 2 3 5 13 - 22 02.11.25 18:15 Ланс - Лорьян29.10.25 Лорьян 1:1 ПСЖ26.10.25 Анже 2:0 Лорьян19.10.25 Лорьян 3:3 Брест03.10.25 ФК Париж 2:0 Лорьян27.09.25 Лорьян 3:1 Монако 9
17 Осер 11 2 1 8 7 - 17 09.11.25 18:15 Анже - Осер01.11.25 Осер 0:1 Марсель29.10.25 Страсбург 3:0 Осер26.10.25 Осер 0:1 Гавр19.10.25 Ренн 2:2 Осер04.10.25 Осер 1:2 Ланс 7
18 Мец 10 1 2 7 8 - 26 02.11.25 18:15 Нант - Мец29.10.25 Мец 2:0 Ланс26.10.25 Лилль 6:1 Мец19.10.25 Тулуза 4:0 Мец04.10.25 Мец 0:3 Марсель28.09.25 Мец 0:0 Гавр 5
Полная таблица

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Моузес Саймон (ФК Париж), асcист Максим Лопес.
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Роберто Де Дзерби Марсель Осер Париж Монако Эйнджел Гомес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
