ВИДЕО. Париж сотворил сенсацию в матче с Монако, Марсель гонится за ПСЖ

1 ноября состоялось несколько матчей 11-го тура Лиги 1 2025/26.

Париж сенсационно переиграл Монако со счетом 1:0. Единственный гол оформил Мозес Симон.

Марсель, наставником которого является Роберто Де Дзерби, справился с Осером 1:0. Автором забитого мяча стал Эйнджел Гомес.

И Осер, и Марсель доигрывали встречу вдесятером. На 65-й был удален защитник провансальцев Улисс Гарсия, а на 90+3-й вторую желтую и красную получил центрбек хозяев Синали Диоманд.

Подопечные Де Дзерби в таблице чемпионата Франции занимают второе место с 22 очками и продолжают погоню за ПСЖ, который в субботу вырвал победу у Ниццы и располагается на первой позиции с 24 пунктами.

Лига 1 2025/26. 11-й тур, 1 ноября

Монако – Париж – 0:1

Гол: Симон, 53

Осер – Марсель – 0:1

Гол: Гомес, 30

Удаления: Диоманд, 90+3 – Гарсия, 65

Таблица Лиги 1 2025/26