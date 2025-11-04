Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Поединок четвертого тура еврокубка пройдет 4 ноября и начнется в 22:00 по Киеву
4 ноября английский Ливерпуль проведет домашний матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против мадридского Реала.
Встреча состоится на стадионе Энфилд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет румынский рефери Иштан Ковач.
Наставниками коллективов являются Арне Слот (Ливерпуль) и Хаби Алонсо (Реал).
За три тура сливочные набрали девять очков из девяти возможных, у мерсисайдцев в активе 6 пунктов.
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гости одолели Сассуоло со счетом 2:1
Все дело в формате, который с сезона-2024/25 помог преобразить главный футбольный турнир континента