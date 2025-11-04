4 ноября английский Ливерпуль проведет домашний матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против мадридского Реала.

Встреча состоится на стадионе Энфилд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет румынский рефери Иштан Ковач.

Наставниками коллективов являются Арне Слот (Ливерпуль) и Хаби Алонсо (Реал).

За три тура сливочные набрали девять очков из девяти возможных, у мерсисайдцев в активе 6 пунктов.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.