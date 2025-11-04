Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Лига Чемпионов
Ливерпуль
04.11.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид

Поединок четвертого тура еврокубка пройдет 4 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

4 ноября английский Ливерпуль проведет домашний матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против мадридского Реала.

Встреча состоится на стадионе Энфилд. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет румынский рефери Иштан Ковач.

Наставниками коллективов являются Арне Слот (Ливерпуль) и Хаби Алонсо (Реал).

За три тура сливочные набрали девять очков из девяти возможных, у мерсисайдцев в активе 6 пунктов.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов где смотреть
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
