Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джеррарду предложили возглавить российский клуб. Есть ответ от легенды АПЛ
Англия
04 ноября 2025, 11:15 |
1166
0

Джеррарду предложили возглавить российский клуб. Есть ответ от легенды АПЛ

Именитый англичанин отказался работать в московском «спартаке»

04 ноября 2025, 11:15 |
1166
0
Джеррарду предложили возглавить российский клуб. Есть ответ от легенды АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Легендарный экс-футболист английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард получил предложение возглавить российский «спартак», который недоволен работой нынешнего наставника Деяна Станковича.

По информации источника, московский клуб провел переговоры с 45-летним специалистом, однако тот отказался тренировать в российском чемпионате. По словам Стивена, он не намерен ехать в эту страну из-за сложной политической обстановки и войны против Украины.

Последним местом работы Джеррарда был саудовский «Аль-Иттифак», который он покинул в январе 2025 года. После завершения карьеры футболиста именитый англичанин также тренировал «Астон Виллу», «Рейнджерс» и «Ливерпуль» U-19.

Во время карьеры игрока англичанин провел 504 матча за «Ливерпуль» и 36 игр в составе «Лос-Анджелес Гэлакси». С «мерсисайдцами» Стивен становился обладателем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии и других престижных трофеев.

По теме:
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Экс-тренер Ман Юнайтед заинтересовал клуб АПЛ, который остался без коуча
Клуб Серии А может уволить главного тренера
Стивен Джеррард Спартак Москва чемпионат россии по футболу назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реванш Шахтера в класичному, поражение ЛНЗ, ничья Полесья
Футбол | 04 ноября 2025, 11:34 0
Реванш Шахтера в класичному, поражение ЛНЗ, ничья Полесья
Реванш Шахтера в класичному, поражение ЛНЗ, ничья Полесья

Самые интересные события 11-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Футбол | 03 ноября 2025, 13:41 7
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером

Легендарный специалист считает, что вингеру «не дали свободно дышать»

В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 03.11.2025, 19:50
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Футбол | 04.11.2025, 10:10
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 03.11.2025, 20:27
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 16
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем