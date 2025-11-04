Джеррарду предложили возглавить российский клуб. Есть ответ от легенды АПЛ

Легендарный экс-футболист английского «Ливерпуля» Стивен Джеррард получил предложение возглавить российский «спартак», который недоволен работой нынешнего наставника Деяна Станковича.

По информации источника, московский клуб провел переговоры с 45-летним специалистом, однако тот отказался тренировать в российском чемпионате. По словам Стивена, он не намерен ехать в эту страну из-за сложной политической обстановки и войны против Украины.

Последним местом работы Джеррарда был саудовский «Аль-Иттифак», который он покинул в январе 2025 года. После завершения карьеры футболиста именитый англичанин также тренировал «Астон Виллу», «Рейнджерс» и «Ливерпуль» U-19.

Во время карьеры игрока англичанин провел 504 матча за «Ливерпуль» и 36 игр в составе «Лос-Анджелес Гэлакси». С «мерсисайдцами» Стивен становился обладателем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии и других престижных трофеев.