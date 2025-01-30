ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ливерпуля покинул пост тренера в Аль-Иттифак
Стивен Джеррард будет искать новое место работы
Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне футбольный тренер, Стивен Джеррард официально покинул клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак».
Стивен по личным причинам решил покинуть команду, отправив письмо об отставке. Представители клуба удовлетворили просьбу Джерарда и разорвали сотрудничество с тренером.
«Мы очень рады видеть это объявление. Благодарим Джеррарда за улучшение инфраструктуры клуба», – написал клуб в социальных сетях.
Напомним, что экс-игрок «Ливерпуля» тренировал команду в течение двух лет, возглавив коллектив зимой 2023 года.
В турнирной таблице Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» находится на 12-й позиции, имея в активе 19 баллов.
📄| #Ettifaq and #Gerrard have reached a mutual agreement pic.twitter.com/axVtgqTWbl— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) January 30, 2025
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