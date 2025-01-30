Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ливерпуля покинул пост тренера в Аль-Иттифак
Саудовская Аравия
30 января 2025, 14:21 | Обновлено 30 января 2025, 14:38
344
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ливерпуля покинул пост тренера в Аль-Иттифак

Стивен Джеррард будет искать новое место работы

30 января 2025, 14:21 | Обновлено 30 января 2025, 14:38
344
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ливерпуля покинул пост тренера в Аль-Иттифак
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне футбольный тренер, Стивен Джеррард официально покинул клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак».

Стивен по личным причинам решил покинуть команду, отправив письмо об отставке. Представители клуба удовлетворили просьбу Джерарда и разорвали сотрудничество с тренером.

«Мы очень рады видеть это объявление. Благодарим Джеррарда за улучшение инфраструктуры клуба», – написал клуб в социальных сетях.

Напомним, что экс-игрок «Ливерпуля» тренировал команду в течение двух лет, возглавив коллектив зимой 2023 года.

В турнирной таблице Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» находится на 12-й позиции, имея в активе 19 баллов.

По теме:
«Мы говорим о миллиарде евро». Испанский тренер – о трансфере Винисиуса
Источник: Нико Ковач вскоре возглавит дортмундскую Боруссию
Пенсия в 21 год. Суперталант из АПЛ перейдет в Аль-Наср к Роналду
Стивен Джеррард Аль-Иттифак отставка чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Футбол | 30 января 2025, 06:47 15
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии

Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала

ВИДЕО. «Обязательно встретимся» Прощальное интервью Бущана в Динамо
Футбол | 30 января 2025, 14:09 0
ВИДЕО. «Обязательно встретимся» Прощальное интервью Бущана в Динамо
ВИДЕО. «Обязательно встретимся» Прощальное интервью Бущана в Динамо

Георгий уехал в Саудовскою Аравию

Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Футбол | 29.01.2025, 23:56
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Футбол | 30.01.2025, 08:25
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Шахтер объявил об уходе Степаненко
Футбол | 30.01.2025, 12:21
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Шахтер объявил об уходе Степаненко
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Шахтер объявил об уходе Степаненко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
29.01.2025, 17:07 25
Футбол
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
29.01.2025, 19:11 4
Бокс
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 13
Футбол
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
29.01.2025, 06:23
Другие виды
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 8
Футбол
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер проиграл Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов
30.01.2025, 03:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем