ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ливерпуля покинул пост тренера в Аль-Иттифак

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне футбольный тренер, Стивен Джеррард официально покинул клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак».

Стивен по личным причинам решил покинуть команду, отправив письмо об отставке. Представители клуба удовлетворили просьбу Джерарда и разорвали сотрудничество с тренером.

«Мы очень рады видеть это объявление. Благодарим Джеррарда за улучшение инфраструктуры клуба», – написал клуб в социальных сетях.

Напомним, что экс-игрок «Ливерпуля» тренировал команду в течение двух лет, возглавив коллектив зимой 2023 года.

В турнирной таблице Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» находится на 12-й позиции, имея в активе 19 баллов.