Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я временно не могу ходить». Де Брюйне обратился к болельщикам
Италия
04 ноября 2025, 10:33 |
314
0

«Я временно не могу ходить». Де Брюйне обратился к болельщикам

Бельгиец опубликовал черно-белое фото в социальных сетях

04 ноября 2025, 10:33 |
314
0
«Я временно не могу ходить». Де Брюйне обратился к болельщикам
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник «Наполи» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне обратился к болельщикам после операции. 34-летний хавбек опубликовал короткий пост в социальных сетях.

«Всем привет! Как вы знаете, я временно не смогу ходить. Хорошая новость: операция прошла отлично. Мое возвращение уже началось! Спасибо за все сообщения!» – написал игрок.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил серьезность травмы бельгийца. По его словам, речь шла о разрыве бицепса бедра.

В этом сезоне бельгийский полузащитник сыграл на клубном уровне во всех турнирах 11 матчей, в активе игрока 4 гола и 2 результативные передачи.

По теме:
«Если нам удастся…». Конте рассказал, как Наполи выйти из кризиса в ЛЧ
Наполи – Айнтрахт, Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лацио на культовом Стадио Олимпико одолел Кальяри
Кевин Де Брюйне Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу травма травма бедра
Оксана Баландина Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить голкипера сборной Украины
Футбол | 04 ноября 2025, 07:31 4
Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить голкипера сборной Украины
Манчестер Юнайтед и Челси хотят заполучить голкипера сборной Украины

Андрей Лунин может сменить клубную прописку

В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 03 ноября 2025, 19:50 216
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо

Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 03.11.2025, 22:19
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Первое настоящее украинское дерби. Спасибо Денису Попову
Футбол | 03.11.2025, 12:32
Первое настоящее украинское дерби. Спасибо Денису Попову
Первое настоящее украинское дерби. Спасибо Денису Попову
Леоненко обратился к Суркису после фиаско Динамо против Шахтера
Футбол | 04.11.2025, 00:11
Леоненко обратился к Суркису после фиаско Динамо против Шахтера
Леоненко обратился к Суркису после фиаско Динамо против Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 9
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 27
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 12
Бокс
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 2
Футбол
БЕРИНЧИК: «У Усика и Кличко не хватит мужества сделать это. Он зассыт»
БЕРИНЧИК: «У Усика и Кличко не хватит мужества сделать это. Он зассыт»
03.11.2025, 05:42 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем