«Я временно не могу ходить». Де Брюйне обратился к болельщикам

Полузащитник «Наполи» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне обратился к болельщикам после операции. 34-летний хавбек опубликовал короткий пост в социальных сетях.

«Всем привет! Как вы знаете, я временно не смогу ходить. Хорошая новость: операция прошла отлично. Мое возвращение уже началось! Спасибо за все сообщения!» – написал игрок.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил серьезность травмы бельгийца. По его словам, речь шла о разрыве бицепса бедра.

В этом сезоне бельгийский полузащитник сыграл на клубном уровне во всех турнирах 11 матчей, в активе игрока 4 гола и 2 результативные передачи.