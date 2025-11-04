«Я временно не могу ходить». Де Брюйне обратился к болельщикам
Бельгиец опубликовал черно-белое фото в социальных сетях
Полузащитник «Наполи» и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне обратился к болельщикам после операции. 34-летний хавбек опубликовал короткий пост в социальных сетях.
«Всем привет! Как вы знаете, я временно не смогу ходить. Хорошая новость: операция прошла отлично. Мое возвращение уже началось! Спасибо за все сообщения!» – написал игрок.
Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил серьезность травмы бельгийца. По его словам, речь шла о разрыве бицепса бедра.
В этом сезоне бельгийский полузащитник сыграл на клубном уровне во всех турнирах 11 матчей, в активе игрока 4 гола и 2 результативные передачи.
Hi everyone, as you all know I will be sidelined for a while. The good news is that the surgery went perfect. My way back has already started! Thank you for all the messages! 💙 pic.twitter.com/r8VJ9ETqgg— Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) November 3, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Лунин может сменить клубную прописку
Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой