Экс-тренер Ман Юнайтед заинтересовал клуб АПЛ, который остался без коуча

Английский клуб «Вулверхэмптон» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Витора Перейры.

По информации источника, среди кандидатов на должность рассматривается бывший наставник «Манчестер Юнайтед» и «Байера» Эрик тен Хаг.

Примечательно, что руководство клуба ведёт активные переговоры с Гари О’Нилом по поводу назначения, однако «волки» не исключают и вариант с приходом Эрика.

Последней командой тен Хага был немецкий «Байер», где он работал всего два месяца и провёл во главе команды три матча.