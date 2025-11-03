Англия03 ноября 2025, 20:49 | Обновлено 03 ноября 2025, 20:53
Экс-тренер Ман Юнайтед заинтересовал клуб АПЛ, который остался без коуча
Эрик тен Хаг оказался на радаре «Вулверхэмптона»
03 ноября 2025, 20:49 | Обновлено 03 ноября 2025, 20:53
Английский клуб «Вулверхэмптон» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Витора Перейры.
По информации источника, среди кандидатов на должность рассматривается бывший наставник «Манчестер Юнайтед» и «Байера» Эрик тен Хаг.
Примечательно, что руководство клуба ведёт активные переговоры с Гари О’Нилом по поводу назначения, однако «волки» не исключают и вариант с приходом Эрика.
Последней командой тен Хага был немецкий «Байер», где он работал всего два месяца и провёл во главе команды три матча.
