Англия
03 ноября 2025, 20:49 | Обновлено 03 ноября 2025, 20:53
Экс-тренер Ман Юнайтед заинтересовал клуб АПЛ, который остался без коуча

Эрик тен Хаг оказался на радаре «Вулверхэмптона»

Экс-тренер Ман Юнайтед заинтересовал клуб АПЛ, который остался без коуча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Английский клуб «Вулверхэмптон» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Витора Перейры.

По информации источника, среди кандидатов на должность рассматривается бывший наставник «Манчестер Юнайтед» и «Байера» Эрик тен Хаг.

Примечательно, что руководство клуба ведёт активные переговоры с Гари О’Нилом по поводу назначения, однако «волки» не исключают и вариант с приходом Эрика.

Последней командой тен Хага был немецкий «Байер», где он работал всего два месяца и провёл во главе команды три матча.

Источник: The Athletic
