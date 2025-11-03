Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вулверхэмптон продемонстрировал один из худших стартов сезона в истории АПЛ

В активе «волков» всего 2 набранных очка после 10 туров. У кого меньше за аналогичный период?

Вулверхэмптон продемонстрировал один из худших стартов сезона в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вулверхэмптон набрал всего 2 очка в стартовых 10 турах сезона, что является одним из худших стартов сезона в истории АПЛ.

За годы существования английской Премьер-Лиги только одна команда набирала меньшее количество очков за аналогичный период, но сделала это дважды: Шеффилд Юнайтед в сезонах 2020/21 и 2023/24 (1 очко в обоих случаях).

Команды АПЛ с наименьшим количеством набранных очков после 10 сыгранных туров

  • 1 – Шеффилд Юнайтед (2023/24, разница мячей: -22)
  • 1 – Шеффилд Юнайтед (2020/21, разница мячей: -12)
  • 2 – Норвич (2021/22, разница мячей: -22)
  • 2 – Вулверхэмптон (2025/26, разница мячей: -15)
  • 2 – Сандерленд (2016/17, разница мячей: -13)
  • 2 – Манчестер Сити (1995/96, разница мячей: -12)
  • 3 – Свиндон Таун (1993/94, разница мячей: -18)
  • 3 – Хаддерсфилд (2018/19, разница мячей: -17)
  • 3 – Кристал Пэлас (2013/14, разница мячей: -15)
  • 3 – Эвертон (1994/95, разница мячей: -15)

Интересным фактом является то, что из этого рейтинга только Кристал Пэлас и Эвертон смогли избежать вылета в Чемпионшип по итогам провально начинавшегося сезона.

Источник: X (Twitter)
