Вулверхэмптон продемонстрировал один из худших стартов сезона в истории АПЛ

Вулверхэмптон набрал всего 2 очка в стартовых 10 турах сезона, что является одним из худших стартов сезона в истории АПЛ.

За годы существования английской Премьер-Лиги только одна команда набирала меньшее количество очков за аналогичный период, но сделала это дважды: Шеффилд Юнайтед в сезонах 2020/21 и 2023/24 (1 очко в обоих случаях).

Команды АПЛ с наименьшим количеством набранных очков после 10 сыгранных туров

1 – Шеффилд Юнайтед (2023/24, разница мячей: -22)

1 – Шеффилд Юнайтед (2020/21, разница мячей: -12)

2 – Норвич (2021/22, разница мячей: -22)

2 – Вулверхэмптон (2025/26, разница мячей: -15)

2 – Сандерленд (2016/17, разница мячей: -13)

2 – Манчестер Сити (1995/96, разница мячей: -12)

3 – Свиндон Таун (1993/94, разница мячей: -18)

3 – Хаддерсфилд (2018/19, разница мячей: -17)

3 – Кристал Пэлас (2013/14, разница мячей: -15)

3 – Эвертон (1994/95, разница мячей: -15)

Интересным фактом является то, что из этого рейтинга только Кристал Пэлас и Эвертон смогли избежать вылета в Чемпионшип по итогам провально начинавшегося сезона.