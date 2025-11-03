Вулверхэмптон продемонстрировал один из худших стартов сезона в истории АПЛ
В активе «волков» всего 2 набранных очка после 10 туров. У кого меньше за аналогичный период?
Вулверхэмптон набрал всего 2 очка в стартовых 10 турах сезона, что является одним из худших стартов сезона в истории АПЛ.
За годы существования английской Премьер-Лиги только одна команда набирала меньшее количество очков за аналогичный период, но сделала это дважды: Шеффилд Юнайтед в сезонах 2020/21 и 2023/24 (1 очко в обоих случаях).
Команды АПЛ с наименьшим количеством набранных очков после 10 сыгранных туров
- 1 – Шеффилд Юнайтед (2023/24, разница мячей: -22)
- 1 – Шеффилд Юнайтед (2020/21, разница мячей: -12)
- 2 – Норвич (2021/22, разница мячей: -22)
- 2 – Вулверхэмптон (2025/26, разница мячей: -15)
- 2 – Сандерленд (2016/17, разница мячей: -13)
- 2 – Манчестер Сити (1995/96, разница мячей: -12)
- 3 – Свиндон Таун (1993/94, разница мячей: -18)
- 3 – Хаддерсфилд (2018/19, разница мячей: -17)
- 3 – Кристал Пэлас (2013/14, разница мячей: -15)
- 3 – Эвертон (1994/95, разница мячей: -15)
Интересным фактом является то, что из этого рейтинга только Кристал Пэлас и Эвертон смогли избежать вылета в Чемпионшип по итогам провально начинавшегося сезона.
Can Wolves complete the greatest Premier League escape from this stage? 🤔 pic.twitter.com/HH6rpUpJby— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 3, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
FIFPro назвала лучших игроков 2025 года
Легендарный специалист считает, что вингеру «не дали свободно дышать»