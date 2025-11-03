Лига чемпионов03 ноября 2025, 20:34 |
709
0
ВИДЕО. Без Забарного: Луис Энрике перед матчем ПСЖ – Бавария в ЛЧ
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
03 ноября 2025, 20:34 |
709
0
Во вторник, 4 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и немецкая «Бавария».
Защитник Илья Забарный был удален с поля в поединке третьего тура Лиги чемпионов, когда получил красную карточку в первом тайме против немецкого «Байера», поэтому не сможет сыграть против «Баварии».
Вашему вниманию пресс-конференция главного тренера парижан Луиса Энрике.
ВИДЕО. Без Забарного: Луис Энрике перед матчем ПСЖ – Бавария в ЛЧ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 03 ноября 2025, 07:37 8
Бывший промоутер украинского боксера выступал против поединка с Даниелем Дюбуа
Футбол | 03 ноября 2025, 19:50 71
Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой
Футбол | 03.11.2025, 20:04
Футбол | 02.11.2025, 20:40
Футбол | 02.11.2025, 20:44
Комментарии 0
Популярные новости
02.11.2025, 00:32 4
01.11.2025, 22:25 1
03.11.2025, 08:44 12
02.11.2025, 06:52 3
01.11.2025, 22:20 4
02.11.2025, 20:50 31
02.11.2025, 00:59 1
01.11.2025, 21:45 1