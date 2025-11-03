Во вторник, 4 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и немецкая «Бавария».

Защитник Илья Забарный был удален с поля в поединке третьего тура Лиги чемпионов, когда получил красную карточку в первом тайме против немецкого «Байера», поэтому не сможет сыграть против «Баварии».

Вашему вниманию пресс-конференция главного тренера парижан Луиса Энрике.

ВИДЕО. Без Забарного: Луис Энрике перед матчем ПСЖ – Бавария в ЛЧ