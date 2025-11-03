Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Без Забарного: Луис Энрике перед матчем ПСЖ – Бавария в ЛЧ
Лига чемпионов
03 ноября 2025, 20:34 |
ВИДЕО. Без Забарного: Луис Энрике перед матчем ПСЖ – Бавария в ЛЧ

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

Во вторник, 4 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и немецкая «Бавария».

Защитник Илья Забарный был удален с поля в поединке третьего тура Лиги чемпионов, когда получил красную карточку в первом тайме против немецкого «Байера», поэтому не сможет сыграть против «Баварии».

Вашему вниманию пресс-конференция главного тренера парижан Луиса Энрике.

По теме:
Славия – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Айнтрахт, Славия – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария
ПСЖ Бавария ПСЖ - Бавария Илья Забарный Луис Энрике видео Лига чемпионов пресс-конференция
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
