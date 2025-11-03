Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Защитник оценил победу в историческом противостоянии
Защитник Шахтера Ефим Конопля доволен тем, что команда в матче УПЛ обыграла Динамо после того, как проиграла киевлянам в Кубке Украины.
«Думаю, на этот раз мы хотели победить больше. В принципе, кроме их гола, у них ничего больше не было. Как и в Кубке это было, но тогда не все вышло. А в этот раз полностью задушили Динамо и не дали им ничего сделать».
«Мотивация? Выиграть у Динамо – всегда мотивация, и всегда классно, когда быстро получили возможность отдам им долг. Это лучше всего».
«Хотели показать, что это наш дом, что мы тут хозяева, и мы это сделали. Рады, что отдали этот долг», – сказал Конопля.
Шахтер выиграл 3:1 и на 4 пункта опережает киевлян в таблице УПЛ.
По-друге, ти риже чмо, щоб твоєї ноги не було збірній, тряпка.
По-третє, без судєйки ви чесно виграти не можете
Пишайтеся, кротяри, честі у вас ніколи не було
Комітет арбітрів – про непризначений пенальті на Шолi: "Дія захисника підпадає під визначення фолу, який має каратися призначенням пенальті"
Комітет арбітрів УАФ опублікував роз’яснення епізоду між Юхимом Коноплею та Шолою Огунданою у матчі 11-го туру УПЛ «Шахтар» – «Динамо» (3:1).
Під час боротьби за м’яч у штрафній площі гравець №16 «Динамо» успішно проштовхнув м’яч і мав можливість продовжити володіння, але був необережно атакований захисником №26 «Шахтаря».
Головний арбітр, попри те, що знаходився порівняно близько до епізоду, не мав оптимального кута огляду, аби повноцінно оцінити момент. В результаті він не зафіксував порушення правил і дозволив грі продовжитися.
Як бачимо на відеоповторах, лише один ракурс із-за воріт давав повну та справедливу картину епізоду. Арбітри ВАР мали у своєму розпорядженні цей ракурс, на відміну від головного арбітра, однак не запропонували йому перегляд на полі. Це могло б надати арбітру додаткову інформацію для прийняття правильного рішення щодо призначення пенальті, адже така дія захисника підпадає під визначення фолу, що повинен каратися призначенням пенальті.
Це рішення арбітра ВАР комітет арбітрів вважає помилковим та закликає арбітрів ВАР у таких ситуаціях рекомендувати головному арбітру перегляд епізоду.
Щодо цього епізоду комітет етики та чесної гри УАФ відкрив службове розслідування», - говориться у повідомленні.
Також у телеграм-каналі УАФ можна подивитись відео епізоду та послухати перемовини арбітрів стосовно нього.
Головним арбітром матчу був Віталій Романов, арбітри ВАР — Ігор Пасхал і Семен Шлончак
Рудому чорту жиріку, на замітку...
Не треба серйозно сприймати!
Мав на увазі, панувала:
Щоб Шахта наша в чемпіонаті!⚽🇺🇦
.
Проти висловлювань "задушив".
І в Львові ми лиш гості.
Вершину собі наш клуб залишИв🥇
Нам треба радіти без злості!🥳😊
🟧⚒️⬛
Голи в свої ворота, які були забиті в додатковий час, не рахуються. Так сказав після матчу представник суддівського корпусу Шовковському, а також адмінам цього сайту!