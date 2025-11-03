Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»

Защитник Шахтера Ефим Конопля доволен тем, что команда в матче УПЛ обыграла Динамо после того, как проиграла киевлянам в Кубке Украины.

«Думаю, на этот раз мы хотели победить больше. В принципе, кроме их гола, у них ничего больше не было. Как и в Кубке это было, но тогда не все вышло. А в этот раз полностью задушили Динамо и не дали им ничего сделать».

«Мотивация? Выиграть у Динамо – всегда мотивация, и всегда классно, когда быстро получили возможность отдам им долг. Это лучше всего».

«Хотели показать, что это наш дом, что мы тут хозяева, и мы это сделали. Рады, что отдали этот долг», – сказал Конопля.

Шахтер выиграл 3:1 и на 4 пункта опережает киевлян в таблице УПЛ.