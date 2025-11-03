Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 18:59 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:36
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер задушил Динамо и показал, кто тут хозяин»

Защитник оценил победу в историческом противостоянии

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник Шахтера Ефим Конопля доволен тем, что команда в матче УПЛ обыграла Динамо после того, как проиграла киевлянам в Кубке Украины.

«Думаю, на этот раз мы хотели победить больше. В принципе, кроме их гола, у них ничего больше не было. Как и в Кубке это было, но тогда не все вышло. А в этот раз полностью задушили Динамо и не дали им ничего сделать».

«Мотивация? Выиграть у Динамо – всегда мотивация, и всегда классно, когда быстро получили возможность отдам им долг. Это лучше всего».

«Хотели показать, что это наш дом, что мы тут хозяева, и мы это сделали. Рады, что отдали этот долг», – сказал Конопля.

Шахтер выиграл 3:1 и на 4 пункта опережает киевлян в таблице УПЛ.

Шахтер Донецк Ефим Конопля Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
romario1501
Єфім Вольфіч- ти симулянт.
Ответить
+17
Юра Ганусяк
задушили з допомогою романова
Ответить
+16
vitaha33
По-перше, це не ваш дім, бомжі. Львів ніколи не буде вашим!!! 
По-друге, ти риже чмо, щоб твоєї ноги не було збірній, тряпка. 
По-третє, без судєйки ви чесно виграти не можете
Ответить
+15
adidas777
За допомогою твоїх дешевих гидких симуляцій «патріот» і за допомогою суддів! 
Пишайтеся, кротяри, честі у вас ніколи не було 
Ответить
+13
sania
Господарі? У Львові? Краще б ти мовчало, жириня недоношене...
Ответить
+12
Александр Шевченко
Рыжий недоносок, что ты несёшь? Иди лучше подрочи на фотки Жирика, Ленина и Сталина. Задушил Динамо только Романов, разве что 
Ответить
+10
Andromed
ну симуляція Коноплі це було щось з чимось, тягне на Оскар
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Рыжая любительница русни вчера валялась как подкошенная  почуяв дуновение воздуха от руки Шолы, а сегодня из себя Рембо корчит
Ответить
+9
DK2025
Вы бомжи и пародисты. Хамские, лицемерные симулянты. С купленным судейкой в ЧУЖОМ городе. Где твой дом, рыжее чмо? А ну да, отдал рашкинским оркам, на которых ты молишься. И не вякай про Львов, он НИКОГДА вашим не будет!
Ответить
+6
Показать Скрыть 4 ответа
ZANREGENT
Про момент с Шолой молчит
Ответить
+6
Любчик Гринчук
Піздуй в лугандон, сєпар сраний! Тут ти - руде гівно! І будеш гівном до кінця віку))))
Ответить
+4
Geels5
Валялись по полю все подряд рыжие . 
Ответить
+2
AK.228
Мы всю ночь этих котов душили душили 
Ответить
+2
sahka1981
3 листопада 2025 19:37
Комітет арбітрів – про непризначений пенальті на Шолi: "Дія захисника підпадає під визначення фолу, який має каратися призначенням пенальті"
Комітет арбітрів УАФ опублікував роз’яснення епізоду між Юхимом Коноплею та Шолою Огунданою у матчі 11-го туру УПЛ «Шахтар» – «Динамо» (3:1).
Під час боротьби за м’яч у штрафній площі гравець №16 «Динамо» успішно проштовхнув м’яч і мав можливість продовжити володіння, але був необережно атакований захисником №26 «Шахтаря».
Головний арбітр, попри те, що знаходився порівняно близько до епізоду, не мав оптимального кута огляду, аби повноцінно оцінити момент. В результаті він не зафіксував порушення правил і дозволив грі продовжитися.
Як бачимо на відеоповторах, лише один ракурс із-за воріт давав повну та справедливу картину епізоду. Арбітри ВАР мали у своєму розпорядженні цей ракурс, на відміну від головного арбітра, однак не запропонували йому перегляд на полі. Це могло б надати арбітру додаткову інформацію для прийняття правильного рішення щодо призначення пенальті, адже така дія захисника підпадає під визначення фолу, що повинен каратися призначенням пенальті.
Це рішення арбітра ВАР комітет арбітрів вважає помилковим та закликає арбітрів ВАР у таких ситуаціях рекомендувати головному арбітру перегляд епізоду.
Щодо цього епізоду комітет етики та чесної гри УАФ відкрив службове розслідування», - говориться у повідомленні.
Також у телеграм-каналі УАФ можна подивитись відео епізоду та послухати перемовини арбітрів стосовно нього.
Головним арбітром матчу був Віталій Романов, арбітри ВАР — Ігор Пасхал і Семен Шлончак
Рудому чорту жиріку, на замітку...
Ответить
0
msv
Цей придурок заробив пенальті, за рахунку 2:1. Задушив, млять.
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Заява ця - надто зухвала.
Не треба серйозно сприймати!
Мав на увазі, панувала:
Щоб Шахта наша в чемпіонаті!⚽🇺🇦
.
Проти висловлювань "задушив".
І в Львові ми лиш гості.
Вершину собі наш клуб залишИв🥇
Нам треба радіти без злості!🥳😊
🟧⚒️⬛
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Singularis
Ярмола это понял и стал в ответ душить Бондаря
Ответить
-1
AK.228
Какие-то возбужденные любители старых вымпелов… ну проиграли и проиграли…
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
женщіна, сбрейте ус
Ответить
-1
514839
"Шахтар виграв 2:1..."
Голи в свої ворота, які були забиті в додатковий час, не рахуються. Так сказав після матчу  представник суддівського корпусу Шовковському, а також адмінам цього сайту!
Ответить
-3
