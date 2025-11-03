САМБОРСКИЙ: «Необходимо уделить время индивидуальным беседам с ребятами»

Главный тренер сборной Украины U-16 Владимир Самборский поделился ожиданиями от сбора команды в Италии.

– Владимир, цель начавшегося сбора остается прежней? Селекция?

– Именно так. По сравнению с сентябрьским сбором у нас в составе появилось девять новых футболистов. Селекция продолжается. Мы внимательно следим за теми исполнителями, которые проявляют себя в клубах. Сейчас к нам приехали и легионеры, правда, не все – трое-четверо игроков получили травмы.

У нас есть группа исполнителей, которые в будущем, если не снизят требования к себе, станут костяком этой команды. Поэтому мы не могли упустить возможность посмотреть на них на фоне сильного соперника.

– У вас было ограничение по количеству игроков на этот сбор?

– Да. Итальянская сторона попросила, чтобы состав насчитывал 20 футболистов (18 полевых и двух вратарей). Но ничего страшного, будем исходить из того, что есть.

– Сборную Италии удалось немного изучить?

– Мы посмотрели несколько ее матчей. Юношеские сборные Италии играют по одной схеме – в агрессивный, вертикальный футбол. Однако мы не собираемся подстраиваться под соперника. У нас есть свои планы. Нам нужно поработать над игрой в обороне, над тактикой, над позиционными атаками. Из-за того что появились новые исполнители, придется уделить немало времени и индивидуальным беседам с ребятами.

Отметим, что 1 ноября самая молодая сборная Украины, U-16, отправилась в Италию на краткосрочный сбор, где 4 и 6 числа проведет два товарищеских матча со сверстниками из Италии.