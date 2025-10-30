Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С игроком Барселоны. Известна заявка сборной Украины U-16 на сбор в Италии
30 октября 2025, 10:36 | Обновлено 30 октября 2025, 10:37
С игроком Барселоны. Известна заявка сборной Украины U-16 на сбор в Италии

В список попал 20 футболистов

УАФ

Главный тренер сборной Украины U-16 Владимир Самборский назвал заявку команды на тренировочный сбор в Италии.

Специалист пригласил для участия в сборе 20 исполнителей.

Вратари: Игорь Галдин («Леванте», Испания), Даниил Сычев («Кривбасс» Кривой Рог).

Защитники: Максим Мисюра, Егор Фальковский (оба – «Шахтер» Донецк), Артем Мазур («Динамо» Киев), Константин Кислянка («Рух» Львов), Тимофей Резник (ЛНЗ Черкассы), Богдан Бегметюк («Милан», Италия), Михаил Абрамович («Горица», Хорватия).

Полузащитники: Илья Островский, Денис Гордеев (оба – «Рух» Львов), Илья Бирладяну («Шахтер» Донецк), Мирослав Доник (ЛНЗ Черкассы), Артем Рыбак («Барселона», Испания), Захар Осьмухин («Хетафе», Испания).

Нападающие: Артур Мартынюк («Динамо» Киев), Артем Федушко, Олег Дзюринец, Илья Бодак (все – «Рух» Львов), Святослав Сердюковский («Ужгород»).

В рамках сбора, который запланирован на 1-7 ноября во Флоренции, сине-желтые сыграют два контрольных матча против итальянцев: 4 и 6 ноября.

Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
