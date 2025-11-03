ПСЖ потерял Забарного и еще троих игроков перед матчем в Лиге чемпионов

Во вторник, 4 ноября, состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и немецкая «Бавария».

По информации Lequipe, парижский клуб не сможет рассчитывать в этой игре на четырех футболистов, которые будут недоступными для главного тренера Луиса Энрике по различным причинам.

Защитник Илья Забарный был удален с поля в поединке третьего тура Лиги чемпионов, когда получил красную карточку в первом тайме против немецкого «Байера».

Вингер Дезире Дуэ продолжает находиться в лазарете из-за мышечной травмы, которую получил против «Лорьяна» 29 октября. Сроки его восстановления на данный момент неизвестны.

Защитник Ноам Камара и вингер Ибрагим Мбайе тренировались с первой командой, однако по решению тренерского штаба были отправлены в расположение ПСЖ U-19, которому предстоит сыграть в Юношеской лиге УЕФА.

Оба игрока летом 2025 года были переведены в первую команду, а Мбайе сыграл девять матчей во всех турнирах (в том числе и три матча в Лиге чемпионов).