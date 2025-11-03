3 ноября на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 11-го тура Примеры Испании, в котором Овьедо встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua анонсирует предстоящий поединок!

Овьедо

Команда покинула элитный дивизион страны еще в начале века, и потом чуть все не закончилось банкротством. Найдя надежных инвесторов в последний момент, она постепенно поднялась в Сегунду, освоившись там. Новый прогресс начался в 2023-м году. Первая попытка выйти в Ла Лигу закончилась поражением в стыковых поединках, но вторая принесла победу в плей-офф.

Сейчас, в Примере, пока что получилось взять только победы над Реалом Сосьедад и Валенсией при ничьей с Жироной в прошлом туре, когда пропустили очередной гол с пенальти на 90-й минуте, но успели сровнять на 3:3. Остальные матчи были проиграны, в том числе на этой неделе уступили даже Оуренсе в кубке, и как: упустили преимущество в последний момент, и получили еще два в экстра-тайме.

Осасуна

Клуб уже забыла о том, что не так давно попадала в Сегунду. А ведь именно там его возглавил в свое время Аррасате, и обеспечил такой прогресс, когда получилось даже сыграть в Лиге конференций - пусть даже там сразу уступили в квалификации первому же противнику. Да и в прошлой темпораде, уже при Морено, восьмое место уступили Райо Вальекано лишь по дополнительным показателям, при полном равенстве по очкам.

Сейчас уже команду тренирует Лиски - итальянца переманили с Мирандеса. Сначала получалось набирать много хотя бы дома (три победы и ничья с Эльче), пусть даже при этом уступали и дальше в гостях. Но октябрь закончили 2:3 на своем поле с Сельтой, хотя для той это вообще первый выигранный матч в этом чемпионате. Правда, в мид-уик получилось поднять себе настроение в кубке: Сан-Жорди на выезде разгромили 5:0.

Статистика личных встреч

В четырех последних поединках, в 2017-2019, стороны обменивались домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают минимальное преимущество гостям. Ставим тут на их победу над кризисным новичком, но с форой 0 (коэффициент - 1,8).