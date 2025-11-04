Таблица Ла Лиги. Конкуренты Жироны: Овьедо и Осасуна определили аутсайдера

Вечером 3 ноября состоялся заключительный матч 11-го тура чемпионата Испании.

В битве аутсайдеров Овьедо и Осасуна не определили сильнейшего (0:0).

Это конкуренты Жироны, за которую выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Нижняя часть таблицы Ла Лиги выглядит так: Осасуна (11 очков), Леванте, Мальорка, Валенсия (по 9), Овьедо (8), Жирона (7).

Ла Лига. 11-й тур, 3 ноября

Овьедо – Осасуна – 0:0

Видеообзор матча

Турнирная таблица