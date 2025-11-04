Испания04 ноября 2025, 00:23 | Обновлено 04 ноября 2025, 01:07
Таблица Ла Лиги. Конкуренты Жироны: Овьедо и Осасуна определили аутсайдера
Борьба за выживание в элитном дивизионе чемпионата Испании предстоит нешуточная
04 ноября 2025, 00:23 | Обновлено 04 ноября 2025, 01:07
Вечером 3 ноября состоялся заключительный матч 11-го тура чемпионата Испании.
В битве аутсайдеров Овьедо и Осасуна не определили сильнейшего (0:0).
Это конкуренты Жироны, за которую выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
Нижняя часть таблицы Ла Лиги выглядит так: Осасуна (11 очков), Леванте, Мальорка, Валенсия (по 9), Овьедо (8), Жирона (7).
Ла Лига. 11-й тур, 3 ноября
Овьедо – Осасуна – 0:0
Видеообзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|11
|10
|0
|1
|26 - 10
|09.11.25 17:15 Райо Вальекано - Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид
|30
|2
|Барселона
|11
|8
|1
|2
|28 - 13
|09.11.25 22:00 Сельта - Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
|25
|3
|Вильярреал
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|08.11.25 22:00 Эспаньол - Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|6
|4
|1
|21 - 10
|08.11.25 19:30 Атлетико Мадрид - Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид
|22
|5
|Бетис
|11
|5
|4
|2
|18 - 12
|09.11.25 19:30 Валенсия - Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна
|19
|6
|Эспаньол
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|08.11.25 22:00 Эспаньол - Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол
|18
|7
|Хетафе
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|09.11.25 19:30 Мальорка - Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте
|17
|8
|Алавес
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|08.11.25 15:00 Жирона - Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес
|15
|9
|Эльче
|11
|3
|5
|3
|12 - 13
|07.11.25 22:00 Эльче - Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта
|14
|10
|Райо Вальекано
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|09.11.25 17:15 Райо Вальекано - Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья
|14
|11
|Атлетик Бильбао
|11
|4
|2
|5
|11 - 13
|09.11.25 15:00 Атлетик Бильбао - Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао
|14
|12
|Сельта
|11
|2
|7
|2
|13 - 14
|09.11.25 22:00 Сельта - Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта
|13
|13
|Севилья
|11
|4
|1
|6
|17 - 19
|08.11.25 17:15 Севилья - Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья
|13
|14
|Реал Сосьедад
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|07.11.25 22:00 Эльче - Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад
|12
|15
|Осасуна
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|08.11.25 17:15 Севилья - Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна
|11
|16
|Леванте
|11
|2
|3
|6
|15 - 20
|08.11.25 19:30 Атлетико Мадрид - Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте
|9
|17
|Мальорка
|11
|2
|3
|6
|11 - 18
|09.11.25 19:30 Мальорка - Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес
|9
|18
|Валенсия
|11
|2
|3
|6
|10 - 20
|09.11.25 19:30 Валенсия - Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо
|9
|19
|Реал Овьедо
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|09.11.25 15:00 Атлетик Бильбао - Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо
|8
|20
|Жирона
|11
|1
|4
|6
|10 - 24
|08.11.25 15:00 Жирона - Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол
|7
