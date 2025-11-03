Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 ноября польская теннисистка Ига Свентек (WTA 2) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во втором туре группы Серены Уильямс Ига сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 6). Встреча начнется ориентировочно в 16:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет 11-я встреча соперниц. Счет 6:4 в пользу Иги.

В одном квартете Свентек и Рыбакина выступают вместе с Амандой Анисимовой и Мэдисон Киз. В первом туре Ига одолела Аманду, а Елена справилась с Мэдисон.

Видеоплеер будет добавлен позже...

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей