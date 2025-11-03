Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Мы то пропускаем, то забиваем»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 13:21 |
Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Мы то пропускаем, то забиваем»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Полтавой»

Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Мы то пропускаем, то забиваем»
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко прокомментировал ничью с «Полтавой» (2:2) в матче 11-го тура УПЛ.

– Ярослав, сегодня ты вышел в стартовом составе. Чувствуешь доверие со стороны Патрика ван Леувена?

– Да, конечно, я чувствую поддержку, доверие от Патрика ван Леувена и всего тренерского штаба. Очень благодарен за эту возможность.

– Тяжелое начало матча, до последних секунд нервная игра. Какая атмосфера была непосредственно на поле?

– Атмосфера была такая же, как и на трибунах: напряженная игра. Я считаю, мы должны были «закрыть» этот матч, победить и забрать три очка, но не реализовали свои выгодные моменты.

– Какую задачу поставил Мистер перед тобой?

– «Закрыть» центр поля и сделать все, чтобы команда соперника не могла свободно контролировать мяч в этой части поля.

– Насколько трудно было собраться после пропущенного мяча в начале встречи?

– Это футбол, мы то пропускаем, то забиваем. Пропустили, подняли голову и пошли отыгрываться.

– Во втором тайме команда вышла на поле в другом настроении – боевом. Что говорил тренер в перерыве?

– Был разговор, было много эмоций. Все ребята поняли тренера и вышли на поле с максимальной самоотдачей. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые приходят на наши матчи, которые смотрят их по телевизору – это очень важно для нас, для Клуба «Кривбасс». В дальнейшем приглашаем всех на стадион и к просмотрам у телеэкранов. «Кривбасс» – это мы!

Полтава чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Полтава Ярослав Шевченко
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
