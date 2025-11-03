В понедельник, 3 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полесье» встретится с «Металлистом 1925». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 18:00.

Безусловно, это один из самых интересных поединков этого тура (после «Шахтера» и «Динамо»), ведь «волки» пока демонстрируют неплохие результаты, в шести матчах подряд не зная поражений. Харьковчане также доказали, что могут достойно играть против грандов, отобрав очки у «Шахтера» и «Динамо». Однако поражение ЛНЗ и потеря очков в матче с «Кудровкой», опустили «Металлист 1925» на седьмую строчку в турнирной таблице. Однако разница между командами всего в 3 очка, а в случае победы, команда Бартуловича будет иметь все шансы обойти своего оппонента, и приблизиться к первой пятерке.

