Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Полесье
03.11.2025 18:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 10:33 | Обновлено 03 ноября 2025, 10:34
22
0

Полесье – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

03 ноября 2025, 10:33 | Обновлено 03 ноября 2025, 10:34
22
0
Полесье – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 3 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полесье» встретится с «Металлистом 1925». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный», игра начнется в 18:00.

Безусловно, это один из самых интересных поединков этого тура (после «Шахтера» и «Динамо»), ведь «волки» пока демонстрируют неплохие результаты, в шести матчах подряд не зная поражений. Харьковчане также доказали, что могут достойно играть против грандов, отобрав очки у «Шахтера» и «Динамо». Однако поражение ЛНЗ и потеря очков в матче с «Кудровкой», опустили «Металлист 1925» на седьмую строчку в турнирной таблице. Однако разница между командами всего в 3 очка, а в случае победы, команда Бартуловича будет иметь все шансы обойти своего оппонента, и приблизиться к первой пятерке.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Металлист 1925». за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Полесье
3 ноября 2025 -
18:00
Металлист 1925
Тотал меньше 2,5 1.59 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Защитник Динамо высказался о поражении от Шахтера
МИХАВКО: «Это было самое жесткое Классическое за последнее время»
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Руслан Ротань Младен Бартулович Полесье - Металлист 1925 текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02 ноября 2025, 15:50 176
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вторая серия «класичного». Победитель в этот раз будет иным?

Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Футбол | 03 ноября 2025, 07:22 8
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом
Шовковский объяснил, из-за кого Динамо проиграло Шахтеру в Классическом

Киевляне потерпели поражение со счетом 1:3

Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Футбол | 03.11.2025, 08:13
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Футбол | 02.11.2025, 22:59
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Футбол | 03.11.2025, 10:00
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
02.11.2025, 11:25 6
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 27
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
02.11.2025, 03:52 2
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем