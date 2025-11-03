Полесье – Металлист 1925 – 0:0. Современное дерби. Видеообзор матча

В понедельник, 3 ноября, проходит матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Полесье» и «Металлист». Команды встретились на Центральном стадионе во Львове.

Обслуживает матч арбитр Александр Шандор из Львова.

«Полесье» сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 10 матчах. В активе «Металлиста 1925» 16 баллов после 10 туров и 6-е место в чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 3 ноября

Полесье – Металлист 1925 – 0:0