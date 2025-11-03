Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полесье
03.11.2025 18:00 – FT 0 : 0
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 22:54 | Обновлено 03 ноября 2025, 23:17
Полесье – Металлист 1925 – 0:0. Современное дерби. Видеообзор матча

3 ноября проходит матч 11-го тура УПЛ

УПЛ

В понедельник, 3 ноября, проходит матч 11-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Полесье» и «Металлист». Команды встретились на Центральном стадионе во Львове.

Обслуживает матч арбитр Александр Шандор из Львова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Полесье» сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 10 матчах. В активе «Металлиста 1925» 16 баллов после 10 туров и 6-е место в чемпионате.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 3 ноября

Полесье – Металлист 1925 – 0:0

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Металлист 1925 Полесье - Металлист 1925 видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
