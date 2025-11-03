В понедельник, 3 ноября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть житомирское «Полесье» и харьковский «Металлист 1925». Игра пройдет в городе Житомире на поле «Центрального городского стадиона «Полесье», матч начнется в 18:00.

Полесье

Полесье продолжает свою впечатляющую беспроигрышную серию в чемпионате, которая с каждым туром становится всё внушительнее. В последнем туре житомиряне увезли из Киева три очка, разгромив местную «Оболонь» — 4:0. По итогам этого матча сразу несколько игроков команды вошли в символическую сборную тура: Сергей Чоботенко, Александр Андриевский и Владислав Велетень. Последнего хочется отметить особо — Владислав был признан лучшим игроком тура, отличившись голом и двумя результативными передачами.

По сравнению с началом сезона житомиряне заметно прибавили: команда набрала отличную форму, играет всё увереннее, и видно, что её потенциал далёк от предела. Это подтвердил и форвард «Полесья» Александр Филиппов: «Конечно, хочется стать чемпионами. Ради этого мы и работаем, ради этого я занимаюсь футболом — чтобы идти к своей цели, к своим мечтам, достигать их. Но будем двигаться к этому постепенно, маленькими шагами. Самая главная игра — следующая».

Чтобы реально претендовать на чемпионство, клуб, по слухам, намерен зимой выйти на трансферный рынок и усилить состав центральным защитником и нападающим для повышения конкуренции. Стоит отметить, что у «Полесья» достаточно благоприятный календарь до конца года, однако ближайший матч против «Металлиста 1925» обещает стать самым сложным среди оставшихся — по уровню соперника и турнирной интриге.

Металлист 1925

Харьковчане немного сбавили темп после важной ничьей с «Динамо» в 8-м туре — и уже два тура подряд теряют очки. Сначала «Металлист 1925» не сумел обыграть новичка чемпионата — «Кудровку», сыграв лишь вничью, а затем и вовсе уступил «ЛНЗ». Причём поражение получилось спорным: по игре харьковчане выглядели сильнее соперника, но всё же пропустили. В концовке встречи команда сумела сравнять счёт, однако гол был отменён после неоднозначного решения арбитра.

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович был недоволен этим эпизодом: «Второй матч подряд мы забиваем гол, но его не засчитывают. И я не понимаю почему. Нет никаких доказательств, что это не был гол. Мне очень жаль, потому что ребята много работают и на тренировках, и в матчах. Очень досадно проигрывать вот так. На мой взгляд, мяч был забит абсолютно чисто. Мы хотели бы увидеть повторы, доказывающие, почему его не засчитали, но ни камер, ни углов, которые могли бы это показать — нет».

На неделе, в четверг, команда провела матч Кубка Украины. «Быки» уверенно вели 4:0 в начале второго тайма против перволигового «Агробизнеса», но едва не упустили победу — соперник сумел сократить разрыв до минимума. Харьковчане всё же удержали преимущество, выиграв 4:3, однако концовка получилась нервной. После матча Бартулович отметил, что тренерский штаб получил много полезной информации о тех игроках, которые реже выходят на поле.

К матчу с «Полесьем» харьковчане подходят в неплохой форме, особенно в выездных встречах: в последних четырёх матчах вне дома команда дважды побеждала и дважды сыграла вничью. В Житомире «Металлист 1925» ждёт, пожалуй, самое серьёзное испытание в оставшейся части первой половины сезона, и набранные очки здесь действительно будут на вес золота.

Статистика встреч

Команды между собой встречались не так уж часто — всего четыре раза: дважды в Украинской Премьер-лиге и дважды в Первой лиге. В матчах Первой лиги соперники обменялись нулевыми ничьими, тогда как в элитном дивизионе их поединки получились куда результативнее. На своем поле «Полесье» одержало единственную победу в истории противостояния — 2:1, а в Харькове команды выдали зрелищную ничью 3:3, где «Металлист 1925» сумел отыграться с 1:3 в добавленное время.

Прогноз на противостояние

Раскрываться и играть на встречных курсах в этом матче никто не станет — цена ошибки слишком велика. Игра имеет турнирное значение для обеих команд: им важно не отпустить лидеров, а поражение может заметно осложнить задачу. Кроме того, и «Полесье», и «Металлист 1925» входят в число лучших команд чемпионата по игре в обороне, пропуская в среднем меньше гола за матч. Всё это обещает осторожный, позиционный футбол с минимальным количеством забитых мячей.

Ориентировочные составы

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Кравченко, Бабенко, Велетень, Андриевский, Шепелев, Брагару, Филиппов.

«Металлист 1925»: Варакута, Мартынюк, Шабанов, Павлюк, Крупский, Калюжный, Рашица, Литвиненко, Калитвинцев, Антюх, Итодо.