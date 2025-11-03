Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси рассказал, как ему удается сохранять мотивацию
Major League Soccer
03 ноября 2025, 07:45 |
228
0

Месси рассказал, как ему удается сохранять мотивацию

Аргентинская звезда продолжает бить всевозможные рекорды

03 ноября 2025, 07:45 |
228
0
Месси рассказал, как ему удается сохранять мотивацию
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий клуба Major League Soccer (МЛС) «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, как ему удается сохранять мотивацию в своем возрасте.

38-летний аргентинец продолжает бить всевозможные рекорды.

«Я люблю соревноваться, мне нравится играть. Это то, к чему я стремился с раннего детства. Самое главное, что я до сих пор получаю удовольствие от игры. Я хочу участвовать, помогать команде, играть на пределе своих возможностей. Каждый раз, когда выхожу на поле, хочу побеждать», – передает слова звездного аргентинца Фабрицио Романо.

В настоящее время флоридская команда играет в плей-офф МЛС. Впереди «Интер Майами» ждут решающий матч за выход в четвертьфинал турнира. Накануне «Нэшвилл» сравнял счет в серии.

По теме:
Плей-офф MLS. Лос-Анджелес без проблем прошел Остин
ВИДЕО. Гол на 90+3-й и пенальти Мюллера: Ванкувер вышел в 1/4 финала MLS
Нэшвилл – Интер Майами – 2:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Оксана Баландина Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Футбол | 02 ноября 2025, 19:58 410
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате

Поле «Арены Львов» в два часа превратилось в футбольный ад

Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02 ноября 2025, 11:25 6
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо

Известный в прошлом нападающий сборной Украины считает, что в предстоящем матче ничьи не будет

ФОТО. Ярмоленко схватил за шею футболиста сборной Украины в Классическом
Футбол | 03.11.2025, 02:44
ФОТО. Ярмоленко схватил за шею футболиста сборной Украины в Классическом
ФОТО. Ярмоленко схватил за шею футболиста сборной Украины в Классическом
САБО: «В Динамо этот игрок выделяется среди всех даже на одной ноге»
Футбол | 03.11.2025, 08:04
САБО: «В Динамо этот игрок выделяется среди всех даже на одной ноге»
САБО: «В Динамо этот игрок выделяется среди всех даже на одной ноге»
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 15:50
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25
Бокс
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 6
Бокс
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем