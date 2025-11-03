Месси рассказал, как ему удается сохранять мотивацию
Аргентинская звезда продолжает бить всевозможные рекорды
Нападающий клуба Major League Soccer (МЛС) «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, как ему удается сохранять мотивацию в своем возрасте.
38-летний аргентинец продолжает бить всевозможные рекорды.
«Я люблю соревноваться, мне нравится играть. Это то, к чему я стремился с раннего детства. Самое главное, что я до сих пор получаю удовольствие от игры. Я хочу участвовать, помогать команде, играть на пределе своих возможностей. Каждый раз, когда выхожу на поле, хочу побеждать», – передает слова звездного аргентинца Фабрицио Романо.
В настоящее время флоридская команда играет в плей-офф МЛС. Впереди «Интер Майами» ждут решающий матч за выход в четвертьфинал турнира. Накануне «Нэшвилл» сравнял счет в серии.
