Нападающий клуба Major League Soccer (МЛС) «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, как ему удается сохранять мотивацию в своем возрасте.

38-летний аргентинец продолжает бить всевозможные рекорды.

«Я люблю соревноваться, мне нравится играть. Это то, к чему я стремился с раннего детства. Самое главное, что я до сих пор получаю удовольствие от игры. Я хочу участвовать, помогать команде, играть на пределе своих возможностей. Каждый раз, когда выхожу на поле, хочу побеждать», – передает слова звездного аргентинца Фабрицио Романо.