Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?

В ночь на 2 ноября Интер Майами потерпел поражение от Нэшвилла во втором матче 1/8 финала Major League Soccer (MLS) 2025.

Встреча прошла на стадионе Геодис Парк и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Нэшвилл отличились Сэм Сарридж (пенальти) и Джошуа Бауэр. У гостей единственный мяч забил легендарный Лионель Месси.

Нэшвилл сравнял счет в серии и перевел противостояние в третий решающий поединок. В первой игре цапли одолели соперников 3:1.

Третий матч между Интер Майами и Нэшвиллом состоится 9 числа.

Помимо Месси, в поединке против Нэшвилла сыграли еще три экс-фуболиста Барселоны: Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Все они провели по 90 минут.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

Второй матч. 1–2 ноября

Нэшвилл – Интер Майами – 2:1 [счет серии – 1:1]

Голы: Сарридж, 9 (пен.), Бауэр, 45 – Месси, 90

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine