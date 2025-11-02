Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
МЛС США
Нэшвилл
02.11.2025 01:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 2 : 1
Интер Майами Проходит дальше
Major League Soccer
02 ноября 2025, 03:52 | Обновлено 02 ноября 2025, 04:09
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?

Цапли уступили Нэшвиллу во второй игре – все решится в третьем поединке противостояния

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 2 ноября Интер Майами потерпел поражение от Нэшвилла во втором матче 1/8 финала Major League Soccer (MLS) 2025.

Встреча прошла на стадионе Геодис Парк и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за Нэшвилл отличились Сэм Сарридж (пенальти) и Джошуа Бауэр. У гостей единственный мяч забил легендарный Лионель Месси.

Нэшвилл сравнял счет в серии и перевел противостояние в третий решающий поединок. В первой игре цапли одолели соперников 3:1.

Третий матч между Интер Майами и Нэшвиллом состоится 9 числа.

Помимо Месси, в поединке против Нэшвилла сыграли еще три экс-фуболиста Барселоны: Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Все они провели по 90 минут.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

Второй матч. 1–2 ноября

Нэшвилл – Интер Майами – 2:1 [счет серии – 1:1]

Голы: Сарридж, 9 (пен.), Бауэр, 45 – Месси, 90

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

ВИДЕО. Определен первый участник 1/4 финала плей-офф MLS 2025
Аль-Наср – Аль-Фейха – 2:1. Дубль Роналду, 952 мяча. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Винисиус после скандала в матче с Барсой не забил пенальти за Реал
Major League Soccer (MLS) Интер Майами Нэшвилл (MLS) пенальти Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба Луис Суарес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
