Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Цапли уступили Нэшвиллу во второй игре – все решится в третьем поединке противостояния
В ночь на 2 ноября Интер Майами потерпел поражение от Нэшвилла во втором матче 1/8 финала Major League Soccer (MLS) 2025.
Встреча прошла на стадионе Геодис Парк и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за Нэшвилл отличились Сэм Сарридж (пенальти) и Джошуа Бауэр. У гостей единственный мяч забил легендарный Лионель Месси.
Нэшвилл сравнял счет в серии и перевел противостояние в третий решающий поединок. В первой игре цапли одолели соперников 3:1.
Третий матч между Интер Майами и Нэшвиллом состоится 9 числа.
Помимо Месси, в поединке против Нэшвилла сыграли еще три экс-фуболиста Барселоны: Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Все они провели по 90 минут.
MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала
Второй матч. 1–2 ноября
Нэшвилл – Интер Майами – 2:1 [счет серии – 1:1]
Голы: Сарридж, 9 (пен.), Бауэр, 45 – Месси, 90
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов
Бывший тренер киевлян – об Андрее Ярмоленко