В ночь на 2 ноября Интер Майами не сумел гарантировать себе участие в четвертьфинале плей-офф MLS 2025, проиграв второй матч Нэшвиллу.

Нэшвилл одолел подопечных Хавьера Маскерано со счетом 2:1 и сравнял счет в серии. Теперь все решится в третьем поединке противостояния, который запланирован на 9 число.

Единственный гол для цапель во втором матче с Нэшвиллом забил легендарный аргентинец Лионель Месси, который поразил ворота соперников на 90-й минуте.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

Второй матч. 1–2 ноября

Нэшвилл – Интер Майами – 2:1 [счет серии – 1:1]

Голы: Сарридж, 9 (пен.), Бауэр, 45 – Месси, 90

Видеообзор матча