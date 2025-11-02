Нэшвилл – Интер Майами – 2:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор второго матча 1/8 финала плей-офф MLS 2025
В ночь на 2 ноября Интер Майами не сумел гарантировать себе участие в четвертьфинале плей-офф MLS 2025, проиграв второй матч Нэшвиллу.
Нэшвилл одолел подопечных Хавьера Маскерано со счетом 2:1 и сравнял счет в серии. Теперь все решится в третьем поединке противостояния, который запланирован на 9 число.
Единственный гол для цапель во втором матче с Нэшвиллом забил легендарный аргентинец Лионель Месси, который поразил ворота соперников на 90-й минуте.
MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала
Второй матч. 1–2 ноября
Нэшвилл – Интер Майами – 2:1 [счет серии – 1:1]
Голы: Сарридж, 9 (пен.), Бауэр, 45 – Месси, 90
Видеообзор матча
События матча
