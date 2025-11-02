Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Нэшвилл – Интер Майами – 2:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
МЛС США
Нэшвилл
02.11.2025 01:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 2 : 1
Интер Майами Проходит дальше
Major League Soccer
Нэшвилл – Интер Майами – 2:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор второго матча 1/8 финала плей-офф MLS 2025

Нэшвилл – Интер Майами – 2:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 2 ноября Интер Майами не сумел гарантировать себе участие в четвертьфинале плей-офф MLS 2025, проиграв второй матч Нэшвиллу.

Нэшвилл одолел подопечных Хавьера Маскерано со счетом 2:1 и сравнял счет в серии. Теперь все решится в третьем поединке противостояния, который запланирован на 9 число.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол для цапель во втором матче с Нэшвиллом забил легендарный аргентинец Лионель Месси, который поразил ворота соперников на 90-й минуте.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

Второй матч. 1–2 ноября

Нэшвилл – Интер Майами – 2:1 [счет серии – 1:1]

Голы: Сарридж, 9 (пен.), Бауэр, 45 – Месси, 90

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами), асcист Родриго де Пауль.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Josh Bauer (Нэшвилл).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Сэм Сарридж (Нэшвилл).
ВИДЕО. Судаков должен был быть удален в матче с Виторией? Украинца простили
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Мяч Салах прервал черную полосу. Видео голов
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси пенальти Интер Майами Нэшвилл (MLS) видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
