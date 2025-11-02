Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Определен первый участник 1/4 финала плей-офф MLS 2025
МЛС США
Чикаго Файр
01.11.2025 23:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:6 0 : 3
Филадельфия Юнион Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
02 ноября 2025, 02:24 |
19
0

ВИДЕО. Определен первый участник 1/4 финала плей-офф MLS 2025

Филадельфия Юнион выиграла серию у Чикаго Файр, Шарлотт спасся в серии пенальти

02 ноября 2025, 02:24 |
19
0
ВИДЕО. Определен первый участник 1/4 финала плей-офф MLS 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Филадельфия Юнион стала первой командой, которая вышла в четвертьфинал плей-офф Major League Soccer (MLS) 2025.

В ночь на 2 ноября Филадельфия выиграла серию у Чикаго Файр, добыв победу и во втором матче, который прошел на стадионе Солдьер Филд. В первой игре Филадельфия переиграла соперников в серии пенальти (2:2, пен. 4:2), а во второй – 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В субботу вечером также состоялась еще одна встреча плей-офф MLS – Шарлотт на выезде в серии пенальти одолел Нью-Йорк Сити (0:0. пен. 7:6) на арене Янки и перевел противостояние в решающий третий поединок. В первом матче Нью-Йорк победил 1:0.

Филадельфия в четвертьфинале сыграет как раз с победителем пары Нью-Йорк Сити – Шарлотт.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

Вторые матчи. 1–2 ноября

Чикаго Файр – Филадельфия Юнион – 0:3 [счет серии – 0:2]

Голы: Барибо, 8, 16, Дамьян, 35

Нью-Йорк Сити – Шарлотт – 0:0 (пен. 6:7) [счет серии – 1:1]

Сетка плей-офф MLS 2025, верхняя часть (Восточная конференция)

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Bruno Damiani (Филадельфия Юнион), асcист Милан Илоски.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Тай Барибо (Филадельфия Юнион), асcист Кай Вагнер.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Тай Барибо (Филадельфия Юнион).
По теме:
ВИДЕО. Париж сотворил сенсацию в матче с Монако, Марсель гонится за ПСЖ
Аль-Наср – Аль-Фейха – 2:1. Дубль Роналду, 952 мяча. Видео голов, обзор
Сухарь Трубина, тайм от Судакова. Бенфика уничтожила в гостях Виторию
Чикаго Файр Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити Шарлотт (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 01 ноября 2025, 05:12 10
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»

Бывший тренер киевлян – об Андрее Ярмоленко

Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01 ноября 2025, 08:41 2
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»

Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Реал разгромил Валенсию на Бернабеу. Мбаппе забил летучим мышам дважды
Футбол | 01.11.2025, 23:59
Реал разгромил Валенсию на Бернабеу. Мбаппе забил летучим мышам дважды
Реал разгромил Валенсию на Бернабеу. Мбаппе забил летучим мышам дважды
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Футбол | 01.11.2025, 21:43
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
31.10.2025, 11:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем