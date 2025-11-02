ВИДЕО. Определен первый участник 1/4 финала плей-офф MLS 2025

Филадельфия Юнион стала первой командой, которая вышла в четвертьфинал плей-офф Major League Soccer (MLS) 2025.

В ночь на 2 ноября Филадельфия выиграла серию у Чикаго Файр, добыв победу и во втором матче, который прошел на стадионе Солдьер Филд. В первой игре Филадельфия переиграла соперников в серии пенальти (2:2, пен. 4:2), а во второй – 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В субботу вечером также состоялась еще одна встреча плей-офф MLS – Шарлотт на выезде в серии пенальти одолел Нью-Йорк Сити (0:0. пен. 7:6) на арене Янки и перевел противостояние в решающий третий поединок. В первом матче Нью-Йорк победил 1:0.

Филадельфия в четвертьфинале сыграет как раз с победителем пары Нью-Йорк Сити – Шарлотт.

MLS 2025. Плей-офф, 1/4 финала

Вторые матчи. 1–2 ноября

Чикаго Файр – Филадельфия Юнион – 0:3 [счет серии – 0:2]

Голы: Барибо, 8, 16, Дамьян, 35

Нью-Йорк Сити – Шарлотт – 0:0 (пен. 6:7) [счет серии – 1:1]

Сетка плей-офф MLS 2025, верхняя часть (Восточная конференция)