Защитник Динамо высказался о поражении от Шахтера

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал поражение киевской команды от «Шахтера» в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

«Конечно, они делают разбор какой-то, готовятся к игре с нами. Поэтому и блокировали меня, и старались сдержать. Они и в Киеве готовились, и сейчас хорошо подготовились, сделали работу над ошибками, поэтому действовали сегодня очень разумно. И на своих стандартах меня блокировали… Пропустили быстрый гол, знаете, это как холодный душ, поэтому, мне кажется, начали мы играть больше эмоционально. Не так, как договаривались. Для нас этот результат отрицательный, но мы его принимаем», – сказал 26-летний футболист в комментарии для YouTube-канала Игоря Цыганика.