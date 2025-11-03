Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Динамо высказался о поражении от Шахтера
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 10:34 |
125
0

Защитник Динамо высказался о поражении от Шахтера

Попов признал полную готовность дончан в матче 11-го тура УПЛ

03 ноября 2025, 10:34 |
125
0
Защитник Динамо высказался о поражении от Шахтера
PrtSc/YouTube-канал Цыганик LIVE. Денис Попов

Защитник «Динамо» Денис Попов прокомментировал поражение киевской команды от «Шахтера» в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

«Конечно, они делают разбор какой-то, готовятся к игре с нами. Поэтому и блокировали меня, и старались сдержать. Они и в Киеве готовились, и сейчас хорошо подготовились, сделали работу над ошибками, поэтому действовали сегодня очень разумно. И на своих стандартах меня блокировали… Пропустили быстрый гол, знаете, это как холодный душ, поэтому, мне кажется, начали мы играть больше эмоционально. Не так, как договаривались. Для нас этот результат отрицательный, но мы его принимаем», – сказал 26-летний футболист в комментарии для YouTube-канала Игоря Цыганика.

Матч прошел 2 ноября, победу во встрече одержала донецкая команда – 3:1. «Шахтер» и «Динамо» – лидеры турнирной таблицы первенства страны, у команд 24 и 20 очков соответственно.

По теме:
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Полесье – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
МИХАВКО: «Это было самое жесткое Классическое за последнее время»
Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Денис Попов
Оксана Баландина Источник: Игорь Цыганик
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико
Футбол | 03 ноября 2025, 06:23 6
Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико
Шахтер оторвался на 4 очка от Динамо. Турнирная таблица УПЛ после Класико

Горняки выиграли у прямого конкурента со счетом 3:1, и перевес составляет 4 очка

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02 ноября 2025, 15:50 176
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вторая серия «класичного». Победитель в этот раз будет иным?

Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Футбол | 03.11.2025, 10:00
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Туран может помочь продать в мадридский гранд двух игроков Шахтера
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Бокс | 03.11.2025, 07:37
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 469
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем