Плей-офф MLS. Лос-Анджелес без проблем прошел Остин

«Лос-Анджелес» разгромил «Остин» во втором матче 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (МЛС). Встреча проходила на стадионе Q2 и закончилась со счетом 4:1.

У победителей отличился Сон Хын Мин, который открыл счет в игре на 21-й минуте, а позднее записал в свой актив результативный пас. Автором дубля стал Дени Буанга, один забитый мяч на счету Жереми Эбобисса.

Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков вышел на поле на 68-й минуте, игрок не отметился результативными действиями. Защитник «Остина» Александр Сваток провел на поле 46 минут.

Калифорнийская команда прошла эту стадию и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС. Первая игра завершилась со счетом 2:1.

В четвертьфинале подопечные Нико Мартинеса Эстевеса сыграют с «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера.