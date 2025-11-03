Плей-офф MLS. Лос-Анджелес без проблем прошел Остин
В четвертьфинале калифорнийцы встретятся с Ванкувером
«Лос-Анджелес» разгромил «Остин» во втором матче 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (МЛС). Встреча проходила на стадионе Q2 и закончилась со счетом 4:1.
У победителей отличился Сон Хын Мин, который открыл счет в игре на 21-й минуте, а позднее записал в свой актив результативный пас. Автором дубля стал Дени Буанга, один забитый мяч на счету Жереми Эбобисса.
Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков вышел на поле на 68-й минуте, игрок не отметился результативными действиями. Защитник «Остина» Александр Сваток провел на поле 46 минут.
Калифорнийская команда прошла эту стадию и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС. Первая игра завершилась со счетом 2:1.
В четвертьфинале подопечные Нико Мартинеса Эстевеса сыграют с «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера.
