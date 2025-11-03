Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Плей-офф MLS. Лос-Анджелес без проблем прошел Остин
Major League Soccer
03 ноября 2025, 06:24 | Обновлено 03 ноября 2025, 07:00
52
0

Плей-офф MLS. Лос-Анджелес без проблем прошел Остин

В четвертьфинале калифорнийцы встретятся с Ванкувером

03 ноября 2025, 06:24 | Обновлено 03 ноября 2025, 07:00
52
0
Плей-офф MLS. Лос-Анджелес без проблем прошел Остин
Getty Images/ Getty Images Ukraine

«Лос-Анджелес» разгромил «Остин» во втором матче 1/8 финала плей-офф Major League Soccer (МЛС). Встреча проходила на стадионе Q2 и закончилась со счетом 4:1.

У победителей отличился Сон Хын Мин, который открыл счет в игре на 21-й минуте, а позднее записал в свой актив результативный пас. Автором дубля стал Дени Буанга, один забитый мяч на счету Жереми Эбобисса.

Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков вышел на поле на 68-й минуте, игрок не отметился результативными действиями. Защитник «Остина» Александр Сваток провел на поле 46 минут.

Калифорнийская команда прошла эту стадию и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС. Первая игра завершилась со счетом 2:1.

В четвертьфинале подопечные Нико Мартинеса Эстевеса сыграют с «Ванкувер Уайткэпс» Томаса Мюллера.

По теме:
ВИДЕО. Гол на 90+3-й и пенальти Мюллера: Ванкувер вышел в 1/4 финала MLS
Нэшвилл – Интер Майами – 2:1. Как забил Месси. Видео голов и обзор матча
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Лос-Анджелес (MLS) Остин (MLS) Major League Soccer (MLS) Артем Смоляков Александр Сваток Дени Буанга
Оксана Баландина
Оксана Баландина Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Футбол | 02 ноября 2025, 08:01 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев

Поединок 11-го тура УПЛ 2025/26 состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Украинский футболист покинул Динамо из-за недостаточного роста
Футбол | 03 ноября 2025, 06:22 0
Украинский футболист покинул Динамо из-за недостаточного роста
Украинский футболист покинул Динамо из-за недостаточного роста

Суханов рассказал, почему покинул академию киевлян

Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Футбол | 02.11.2025, 16:48
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Бокс | 02.11.2025, 08:20
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Футбол | 03.11.2025, 00:02
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 381
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 50
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем