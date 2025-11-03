Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич назвал лучших игроков в матче Шахтер – Динамо
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 04:00 | Обновлено 03 ноября 2025, 04:02
240
0

Мирон Маркевич назвал лучших игроков в матче Шахтер – Динамо

Легендарный специалист выделил трех футболистов

03 ноября 2025, 04:00 | Обновлено 03 ноября 2025, 04:02
240
0
Мирон Маркевич назвал лучших игроков в матче Шахтер – Динамо
ФК Шахтер

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучших игроков матча 11-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо», в котором «горняки» добыли победу со счетом 3:1Ж

– Кто вам понравился в составе обеих команд?
– У «Динамо» я бы отметил Виталия Буяльского. А У «Шахтера» лучшими, на мой взгляд, были Эгиналду и центральный защитник Марлон. Также авансом хотел бы отметить динамовского защитника Тиаре. Из этого футболиста в будущем может получиться толк. Да, он пока много ошибается, но перспектива в нем видна.

Ранее Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с «Шахтером».

По теме:
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
«Было много эмоций». Легенда Динамо высказался о украинском Классическом
ЛНЗ – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Виталий Буяльский Эгиналду Марлон Сантос
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Футбол | 02 ноября 2025, 09:22 3
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала

Тибо Куртуа устал от поведения Винисиуса

Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02 ноября 2025, 11:25 6
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо

Известный в прошлом нападающий сборной Украины считает, что в предстоящем матче ничьи не будет

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Бокс | 02.11.2025, 08:20
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Реал избрал сторону в конфликте между Хаби Алонсо и Винисиусом Жуниором
Футбол | 03.11.2025, 03:22
Реал избрал сторону в конфликте между Хаби Алонсо и Винисиусом Жуниором
Реал избрал сторону в конфликте между Хаби Алонсо и Винисиусом Жуниором
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Бокс | 02.11.2025, 21:22
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 3
Бокс
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 7
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем