Мирон Маркевич назвал лучших игроков в матче Шахтер – Динамо
Легендарный специалист выделил трех футболистов
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучших игроков матча 11-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо», в котором «горняки» добыли победу со счетом 3:1Ж
– Кто вам понравился в составе обеих команд?
– У «Динамо» я бы отметил Виталия Буяльского. А У «Шахтера» лучшими, на мой взгляд, были Эгиналду и центральный защитник Марлон. Также авансом хотел бы отметить динамовского защитника Тиаре. Из этого футболиста в будущем может получиться толк. Да, он пока много ошибается, но перспектива в нем видна.
Ранее Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с «Шахтером».
