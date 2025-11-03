Мирон Маркевич назвал лучших игроков в матче Шахтер – Динамо

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua назвал лучших игроков матча 11-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо», в котором «горняки» добыли победу со счетом 3:1Ж

– Кто вам понравился в составе обеих команд?

– У «Динамо» я бы отметил Виталия Буяльского. А У «Шахтера» лучшими, на мой взгляд, были Эгиналду и центральный защитник Марлон. Также авансом хотел бы отметить динамовского защитника Тиаре. Из этого футболиста в будущем может получиться толк. Да, он пока много ошибается, но перспектива в нем видна.

