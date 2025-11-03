Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал игру вингера «Динамо» Андрея Ярмоленко в матче 11-го тура УПЛ с донецким «Шахтером», в котором «горняки» добыли победу со счетом 3:1:

– Андрей Ярмоленко не смог себя сейчас проявить из-за повышенного к себе внимания?

– В «Шахтере» прекрасно понимали, что от этого исполнителя «Динамо» идет наибольшая острота, поэтому лидеру киевлян не дали свободно дышать. «Горняки» хорошо подготовились к этому поединку. Можно сказать, они качественно провели работу над ошибками.