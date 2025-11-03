ФОТО. Неймар поразил костюмом на Хэллоуин

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди и дочкой Мави отпраздновали Хэллоуин в ярких образах, которые покорили Instagram.

Неймар перевоплотился в короля карт – синие и черные бархатные ткани, шахматный принт и корона. На лице – грим с сердцем и «раненой» картой, создающей эффект сказочного героя.

Бруна появилась в откровенном образе королевы – красно-черный корсет, сетка и театральный макияж. Ее стиль идеально дополнил образ Неймара, превратив пару в настоящих короля и королеву вечеринки.

Маленькая Мави стала настоящей звездой вечера – в блестящем красно-золотом платье она выглядела как мини-принцесса, а фото семьи быстро разлетелись по сети.

В подписи к снимкам Неймар лаконично написал: «Happy Halloween». За несколько часов публикация собрала сотни тысяч лайков и комментариев от фанатов и коллег футболиста.

Поклонники отметили, что это – один из самых стильных семейных образов Хэллоуина: «Настоящая королевская семья!», «Неймар – король, Бруна – королева, Мави – принцесса!».