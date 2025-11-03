Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 ноября 2025, 01:20
ФОТО. Лидер Барселоны впечатлил фанов новой публикацией в Instagram

Ламин Ямаль обещает стать своей лучшей версией

Instagram. Ламин Ямаль

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль хочет развеять сомнения и снова почувствовать уверенность на поле.

Вокруг Ямаля усилились разговоры о его физическом и эмоциональном состоянии, особенно после поражения от «Реала», травмы и расставания с Никки Николь. Его старт сезона не так яркий, как прошлый, и появились сомнения, сможет ли он вернуть прежний уровень. Однако сам Ламин спокоен – он знает, что все зависит от него и его игры. Сейчас на его счету 4 гола и 5 ассистов, и, несмотря на травму, он демонстрирует зрелость, не свойственную его возрасту.

В 17 лет он стал самым молодым автором гола в истории «Барселоны» и выиграл Golden Boy 2023, закрепив за собой статус одного из главных талантов Европы. Его простая причёска тогда стала символом естественности и уверенности.

Накануне матча с «Эльче» Ламин выложил в Instagram два фото: с блондом и с естественным цветом волос – намек на желание вернуть лучшую форму. Подобные перемены нередко становятся символом нового начала – как когда-то у Гризманна.

Максим Лапченко
