ФОТО. Лидер Барселоны впечатлил фанов новой публикацией в Instagram
Ламин Ямаль обещает стать своей лучшей версией
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль хочет развеять сомнения и снова почувствовать уверенность на поле.
Вокруг Ямаля усилились разговоры о его физическом и эмоциональном состоянии, особенно после поражения от «Реала», травмы и расставания с Никки Николь. Его старт сезона не так яркий, как прошлый, и появились сомнения, сможет ли он вернуть прежний уровень. Однако сам Ламин спокоен – он знает, что все зависит от него и его игры. Сейчас на его счету 4 гола и 5 ассистов, и, несмотря на травму, он демонстрирует зрелость, не свойственную его возрасту.
В 17 лет он стал самым молодым автором гола в истории «Барселоны» и выиграл Golden Boy 2023, закрепив за собой статус одного из главных талантов Европы. Его простая причёска тогда стала символом естественности и уверенности.
Накануне матча с «Эльче» Ламин выложил в Instagram два фото: с блондом и с естественным цветом волос – намек на желание вернуть лучшую форму. Подобные перемены нередко становятся символом нового начала – как когда-то у Гризманна.
