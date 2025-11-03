Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский предупредил Шахтер после победы над Динамо во Львове
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 19:06 |
1053
0

Милевский предупредил Шахтер после победы над Динамо во Львове

«Горняк» победил со счетом 3:1

03 ноября 2025, 19:06 |
1053
0
Милевский предупредил Шахтер после победы над Динамо во Львове
УАФ. Артем Милевский

Бывший футболист Артем Милевский отреагировал на поражение киевского «Динамо» в матче против донецкого «Шахтера».

«Жаль, что Динамо не смогло дожать Шахтер и сравнять счет. Но у них еще будет ответная игра в Киеве во 2-м круге и будет возможность взять реванш!», – отметил Милевский.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

По теме:
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Вернидуб поддержал игрока Динамо, который ошибся в матче против Шахтера
«Должны быть силой, а не обузой». Клуб УПЛ раскритиковал своих фанатов
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Милевский
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Футбол | 03 ноября 2025, 08:44 12
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі

Тренер «Динамо» привітав «гірників» з перемогою

Сассуоло – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 03 ноября 2025, 19:01 0
Сассуоло – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Сассуоло – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 октября и начнется в 19:30 по Киеву

ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Футбол | 03.11.2025, 00:02
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Футбол | 03.11.2025, 18:33
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Футбол | 03.11.2025, 08:13
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
01.11.2025, 22:37 9
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
01.11.2025, 22:25 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем