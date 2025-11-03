Милевский предупредил Шахтер после победы над Динамо во Львове

Бывший футболист Артем Милевский отреагировал на поражение киевского «Динамо» в матче против донецкого «Шахтера».

«Жаль, что Динамо не смогло дожать Шахтер и сравнять счет. Но у них еще будет ответная игра в Киеве во 2-м круге и будет возможность взять реванш!», – отметил Милевский.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.