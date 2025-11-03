ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо

Во Львове завершился центральный матч первого круга сезона Украинской премьер-лиги 2025/25 между «Шахтером» и «Динамо».

После завершения матча хавбек «Шахтера» Изаки Силва выложил фото с бразильцами «Шахтера», напомнив защитнику «Динамо» Денису Попову его последние слова.

«Фейковые бразильцы», – написал Силва в Инстаграме.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

ФОТО. Бразильцы Шахтера передали привет Попову после поражения Динамо