Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 00:02 |
964
4

ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо

Киевляне проиграли 1:3

03 ноября 2025, 00:02 |
964
4 Comments
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
фк Динамо. Денис Попов

Во Львове завершился центральный матч первого круга сезона Украинской премьер-лиги 2025/25 между «Шахтером» и «Динамо».

После завершения матча хавбек «Шахтера» Изаки Силва выложил фото с бразильцами «Шахтера», напомнив защитнику «Динамо» Денису Попову его последние слова.

«Фейковые бразильцы», – написал Силва в Инстаграме.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

ФОТО. Бразильцы Шахтера передали привет Попову после поражения Динамо

По теме:
Черноморец-2 – Пенуэл. Буковина-2 – Вильхивцы. Смотреть онлайн LIVE
Агробизнес – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо, в отличие от Шахтера, пока ничего не потеряло»
Изаки Силва Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Денис Попов
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02 ноября 2025, 11:25 6
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо

Известный в прошлом нападающий сборной Украины считает, что в предстоящем матче ничьи не будет

ФОТО. Футболисту АПЛ угрожали пистолетом на улицах Лондона
Футбол | 03 ноября 2025, 00:09 0
ФОТО. Футболисту АПЛ угрожали пистолетом на улицах Лондона
ФОТО. Футболисту АПЛ угрожали пистолетом на улицах Лондона

The Sun выдал эксклюзив, пока не называя имени

ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:50
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:44
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 15:50
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
18 річні бразильці що щойно завершили з юнацьким футболом, а вже шпокають динамо як треба. Боюсь подумати що буде далі коли вони вже хоча б рік-два пограють на дорослому рівні. Хто з них наступний піде в АПЛ вслід за Кевіном ?
Ответить
+2
Skillz
на фото 120+ млн витрачених за 4 роки війни, і все для того щоб перемагати абсолютно бестолкових "тимчиків дубінчиків вівчаренків кабаевих караваевих, піхальонак" і тд, але при цьому повний обсерон з панатінаікасом, легіей, ледь ледь унесли своє підкопчене ачко з такими грандами як сервет та абердін
Ответить
-1
VITASS
1 «Я Робин Гуд и мои веселые ребята. — Пеdики? -Нет просто веселые ребята». Обыгрывается фраза gay guys (старое значение gay — веселый)
Ответить
-4
Viktor Shuper
це гидотно насправді. на фото 11 бразильців. в українській команді. це бляха ціла команда. і з тих 11 максимум 3-4 непогані. навіщо вони в такій кількості? купіть кілька, але дійсно толкових. а то ніби оптом взяли купу по знижці і з тієї купи кілька щось грають, а решта нулячі
Ответить
-5
Популярные новости
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 7
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
Сауль Альварес принял решение о будущем после поражения Кроуфорду
01.11.2025, 03:02
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 3
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 372
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем