ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Киевляне проиграли 1:3
Во Львове завершился центральный матч первого круга сезона Украинской премьер-лиги 2025/25 между «Шахтером» и «Динамо».
После завершения матча хавбек «Шахтера» Изаки Силва выложил фото с бразильцами «Шахтера», напомнив защитнику «Динамо» Денису Попову его последние слова.
«Фейковые бразильцы», – написал Силва в Инстаграме.
2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.
