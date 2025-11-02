Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конец серии неудач. Ворскла выиграла впервые с сентября
Первая лига
Ворскла
02.11.2025 13:00 – FT 2 : 0
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
02 ноября 2025, 17:19 |
242
0

Конец серии неудач. Ворскла выиграла впервые с сентября

Полтавский клуб со счетом 2:0 обыграли тернопольскую «Ниву»

02 ноября 2025, 17:19 |
242
0
Конец серии неудач. Ворскла выиграла впервые с сентября
ФК Нива Тернополь

В воскресенье, 2 ноября, в Полтаве состоялся матч 14-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала тернопольскую «Ниву» и одержала победу со счетом 2:0.

У «Ворсклы» была длительная серия неудач. Последний раз команда выигрывала еще в седьмом туре. И вот болельщики полтавского клуба дождались победы.

Из-за воздушной тревоги матч начался на два часа позже запланированного. Но это не помешало командам продемонстрировать хороший футбол. Правда первого гола пришлось немного подождать.

«Ворскла» вышла вперед на 37-й минуте. Максим Андрущенко с линии вратарской пробил под перекладину.

Минимальный счет держался почти до конца матча. На 4-й компенсированной минуте Тимур Кораблин окончательно снял вопрос о победителе противостояния.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Алексея Бутовского

«Ворскла» Полтава – «Нива» Тернополь – 2:0

Голы: Андрущенко, 37, Кораблин, 90+4

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ворскла.
По теме:
Агробизнес – Прикарпатье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Заря – Рух. Отраженный пенальти. Видео голов и обзор матча
Классико: Шахтер vs Динамо. Туран и Шовковский назвали составы на суперматч
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Нива Тернополь Максим Андрущенко Тимур Кораблин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Футбол | 02 ноября 2025, 00:59 0
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»

Антоненко – о травме Марченко

Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 02 ноября 2025, 14:33 27
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02.11.2025, 11:25
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Два очка за десять матчей. Клуб АПЛ уволил тренера
Футбол | 02.11.2025, 15:45
ОФИЦИАЛЬНО. Два очка за десять матчей. Клуб АПЛ уволил тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Два очка за десять матчей. Клуб АПЛ уволил тренера
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Футбол | 01.11.2025, 21:45
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Путевка в плей-офф далась непросто. ХИТ вырвал победу у Врхники
Путевка в плей-офф далась непросто. ХИТ вырвал победу у Врхники
01.11.2025, 21:44 3
Футзал
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
Британский чемпион: «Я дрался не с тем Кличко. Я даже не знал, кто это»
01.11.2025, 00:02
Бокс
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 6
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем