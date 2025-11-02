Конец серии неудач. Ворскла выиграла впервые с сентября

В воскресенье, 2 ноября, в Полтаве состоялся матч 14-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала тернопольскую «Ниву» и одержала победу со счетом 2:0.

У «Ворсклы» была длительная серия неудач. Последний раз команда выигрывала еще в седьмом туре. И вот болельщики полтавского клуба дождались победы.

Из-за воздушной тревоги матч начался на два часа позже запланированного. Но это не помешало командам продемонстрировать хороший футбол. Правда первого гола пришлось немного подождать.

«Ворскла» вышла вперед на 37-й минуте. Максим Андрущенко с линии вратарской пробил под перекладину.

Минимальный счет держался почти до конца матча. На 4-й компенсированной минуте Тимур Кораблин окончательно снял вопрос о победителе противостояния.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Алексея Бутовского

«Ворскла» Полтава – «Нива» Тернополь – 2:0

Голы: Андрущенко, 37, Кораблин, 90+4

Видеозапись матча

Инфографика