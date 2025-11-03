Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Мне не понравились вышедшие на замену футболисты»
Первая лига
Ворскла
02.11.2025 13:00 – FT 2 : 0
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 ноября 2025, 14:27 |
413
0

Юрий ВИРТ: «Мне не понравились вышедшие на замену футболисты»

Наставник тернопольской «Нивы» проанализировал поединок с «Ворсклой»

03 ноября 2025, 14:27 |
413
0
Юрий ВИРТ: «Мне не понравились вышедшие на замену футболисты»
Юрий Вирт

В матче 14-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» на выезде со счетом 0:2 уступила Полтавской «Ворскле». Результат поединка прокомментировал главный тренер тернопольского клуба Юрий Вирт.

«Что не вышло сегодня? Одно – забить гол. Я говорил, что, чтобы зарабатывать очки на выезде, мы должны забивать голы. Неплохо начали матч и контролировали ход. Но грубая индивидуальная ошибка на 37-й минуте привела к тому, что мы 0:1 начали проигрывать. Мы играли в Кубке против Буковины. Команды хорошо выглядели, и из ничего мы там пропустили после стандартного положения. Здесь мы просто ошиблись, где просто можно было выбить мяч и счет был бы 0:0. Потому во втором тайме большими силами шли вперед. Но очень хорошо защищалась Ворскла.

Мне не понравились вышедшие на замену футболисты. Я хотел все-таки чтобы они прибавляли, добавляли в игре на мяче, добавляли в агрессивности. У нас, если бы атаки были, но мы мало создали. Свежие пять вышедших футболистов все-таки должны добавлять. Над реализацией точно нужно работать. Мы мало забиваем, хочется больше агрессивной игры. Чтобы после фланговых передач, мы бежали и забивали голы. К сожалению, этого не произошло. Тех эмоций, этой страсти чуть-чуть не хватило. Поздравляю Ворсклу с победой. Мы двигаемся дальше», – сказал Юрий Вирт.

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ворскла.
По теме:
Василий КОБИН: «Нет простых игр, каждый матч будет ключевым»
Клуб УПЛ проиграл апелляцию в суде и был наказан за нарушения закона
Экс-вратарь Динамо: «Попов подхватил синдром Ямаля»
Валерий Куценко Юрий Вирт Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Ворскла Полтава
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Футбол | 03 ноября 2025, 10:34 14
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо
Ищенко прокомментировал скандальные заявления Кравца об академии Динамо

Александра Алексеевича удивили слова Артема

Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Футбол | 03 ноября 2025, 08:13 8
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»

Тренер напомнил слова Попова после последнего матча

ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Футбол | 03.11.2025, 00:02
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Футбол | 02.11.2025, 19:58
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Овьедо – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03.11.2025, 14:15
Овьедо – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 4
Бокс
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 62
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 8
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем