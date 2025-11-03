Юрий ВИРТ: «Мне не понравились вышедшие на замену футболисты»

В матче 14-го тура Первой лиги тернопольская «Нива» на выезде со счетом 0:2 уступила Полтавской «Ворскле». Результат поединка прокомментировал главный тренер тернопольского клуба Юрий Вирт.

«Что не вышло сегодня? Одно – забить гол. Я говорил, что, чтобы зарабатывать очки на выезде, мы должны забивать голы. Неплохо начали матч и контролировали ход. Но грубая индивидуальная ошибка на 37-й минуте привела к тому, что мы 0:1 начали проигрывать. Мы играли в Кубке против Буковины. Команды хорошо выглядели, и из ничего мы там пропустили после стандартного положения. Здесь мы просто ошиблись, где просто можно было выбить мяч и счет был бы 0:0. Потому во втором тайме большими силами шли вперед. Но очень хорошо защищалась Ворскла.

Мне не понравились вышедшие на замену футболисты. Я хотел все-таки чтобы они прибавляли, добавляли в игре на мяче, добавляли в агрессивности. У нас, если бы атаки были, но мы мало создали. Свежие пять вышедших футболистов все-таки должны добавлять. Над реализацией точно нужно работать. Мы мало забиваем, хочется больше агрессивной игры. Чтобы после фланговых передач, мы бежали и забивали голы. К сожалению, этого не произошло. Тех эмоций, этой страсти чуть-чуть не хватило. Поздравляю Ворсклу с победой. Мы двигаемся дальше», – сказал Юрий Вирт.