В воскресенье, 2 ноября состоится поединок 14-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Нивой Т». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Ворскла

Прошлогодний участник УПЛ в текущем сезоне результатами совсем не впечатляет. За 13 игр Первой лиги полтавчане смогли набрать лишь 13 баллов (7 из которых были завоеваны еще в первых 3-х турах), которые пока позволяют им занимать 9-е место турнирной таблицы. Отрыв от «Чернигова», который находится на 13-й позиции и открывает зону переходных игр, составляет всего 3 балла, кроме того у «желто-черных» есть еще 3 матча в запасе.

Из Кубка Украины «Ворскла» вылетела после минимального поражения против «Виктории» на стадии 1/32 финала.

Нива Тернополь

Тернопольская команда проводит сезон гораздо лучше. За 13 раундов Первой лиги «Нива» получила 22 зачетных пункта, благодаря которым сейчас находится на 6-м месте турнирной таблицы. Отрыв от топ-4 совсем небольшой – всего 2 балла отделяют команду от зоны плей-офф за выход в УПЛ.

В Кубке Украины тернополяне победили «Реал-Фарму» и «СК Полтаву», однако вылетели от «Буковины» на стадии 1/4 финала.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой в официальных играх еще в Кубке Украины сезона 2014/15. Тогда победу со счетом 1:5 одержала полтавская «Ворскла».

Интересные факты

«Ворскла» не одержала ни одной победы в последних 6-х играх. На счету команды 4 поражения и 2 ничьи.

«Ворскла» смогла забить всего 1 гол в последних 5-х матчах.

«Нива Тернополь» проиграла всего в 1 из 8 последних выездных поединков.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.