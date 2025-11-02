Ворскла – Нива Тернополь – 2:0. Конец кризиса? Видео голов и обзор матча
«Ворскла» не выигрывала с седьмого тура Первой лиги
В матче 14-го тура Первой лиги «Ворскла» на своем поле встретилась с тернопольской «Нивой». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Предыдущая победа «Ворсклы» датирована 20 сентября. И вот серии неудач пришел конец.
«Ворскла» открыла счет на 37-й минуте. Максим Адрущенко с линии вратарской пробил под перекладину.
Чаша весов могла склониться на сторону любой из команд. Но на 4-й компенсированной ко второму тайму минуте Тимур Кораблин забил в ворота тернопольской «Нивы» второй мяч.
Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Алексея Бутовского
«Ворскла» Полтава – «Нива» Тернополь – 2:0
Голы: Адрущенко, 37, Кораблин, 90+4
