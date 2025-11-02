Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ворскла – Нива Тернополь – 2:0. Конец кризиса? Видео голов и обзор матча
Первая лига
Ворскла
02.11.2025 13:00 – FT 2 : 0
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
02 ноября 2025, 19:04 | Обновлено 02 ноября 2025, 19:05
59
0

Ворскла – Нива Тернополь – 2:0. Конец кризиса? Видео голов и обзор матча

«Ворскла» не выигрывала с седьмого тура Первой лиги

В матче 14-го тура Первой лиги «Ворскла» на своем поле встретилась с тернопольской «Нивой». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Предыдущая победа «Ворсклы» датирована 20 сентября. И вот серии неудач пришел конец.

«Ворскла» открыла счет на 37-й минуте. Максим Адрущенко с линии вратарской пробил под перекладину.

Чаша весов могла склониться на сторону любой из команд. Но на 4-й компенсированной ко второму тайму минуте Тимур Кораблин забил в ворота тернопольской «Нивы» второй мяч.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Полтава, стадион «Ворскла» им. Алексея Бутовского

«Ворскла» Полтава – «Нива» Тернополь – 2:0

Голы: Адрущенко, 37, Кораблин, 90+4

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Ворскла.
