  Неуступчивый соперник. Чернигов отобрал очки у Ингульца
Первая лига
Ингулец
02.11.2025 14:00 – FT 1 : 1
Чернигов
Украина. Первая лига
02 ноября 2025, 16:03
Неуступчивый соперник. Чернигов отобрал очки у Ингульца

Прервалась победная серия команды Василия Кобина

ФК Чернигов

В воскресенье, 2 ноября, в матче 14-го тура Первой лиги «Ингулец» на своем сыграл с ФК «Чернигов». Поединок завершился вничью 1:1.

«Ингулец» подходил к матчу с солидной победной серией в чемпионате и Кубке Украины. «Чернигов» в турнирной таблице находился в зоне переходных матчей.

Тем не менее, счет в матче открыли гости. На 8-й минуте Владислав Чабан воспользовался нерешительностью защитников «Ингульца» и отправил мяч в сетку.

«Ингулец» старался отыграться как можно быстрее, и достиг цели на 19-й минуте. Отличился Александр Пятов.

В компенсированное ко второму тайму время «Чернигов» остался в меньшинстве. Но на то, чтобы воспользоваться численным преимуществом, у «Ингульца» уже не хватило времени.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Чернигов» – 1:1

Голы: Пятов, 19 – Чабан,8

Удаление: Зенченко (ФК «Чернигов»)

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пятов (Ингулец).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Чабан (Чернигов).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Чернигов Александр Пятов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии
