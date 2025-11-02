Неуступчивый соперник. Чернигов отобрал очки у Ингульца

В воскресенье, 2 ноября, в матче 14-го тура Первой лиги «Ингулец» на своем сыграл с ФК «Чернигов». Поединок завершился вничью 1:1.

«Ингулец» подходил к матчу с солидной победной серией в чемпионате и Кубке Украины. «Чернигов» в турнирной таблице находился в зоне переходных матчей.

Тем не менее, счет в матче открыли гости. На 8-й минуте Владислав Чабан воспользовался нерешительностью защитников «Ингульца» и отправил мяч в сетку.

«Ингулец» старался отыграться как можно быстрее, и достиг цели на 19-й минуте. Отличился Александр Пятов.

В компенсированное ко второму тайму время «Чернигов» остался в меньшинстве. Но на то, чтобы воспользоваться численным преимуществом, у «Ингульца» уже не хватило времени.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Чернигов» – 1:1

Голы: Пятов, 19 – Чабан,8

Удаление: Зенченко (ФК «Чернигов»)

Видеозапись матча

Инфографика