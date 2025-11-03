Василий КОБИН: «Нет простых игр, каждый матч будет ключевым»

В поединке 14-го тура Первой лиги «Ингулец» на своем сыграл с ФК «Чернигов» вничью 1:1. Хозяева прервали победную серию и потеряли важные очки. Оценку матчу дал главный тренер «Ингульца» Василий Кобин.

«Что не удалось? Наверное, все-таки реализация. Не удалось завершающий удар нанести. Игра достаточно была неплохая. Качественный соперник, неплохо работающий с мячом, неплохо работающий под давлением. И на день больше на подготовку у них было. Одного дня нам, может быть, не хватило для подготовки.

Была ли недооценка соперника? Я бы не сказал. Качество передач было хорошим. У нас не получались передачи в зоне завершения. Мы там не смогли найти наших игроков. Когда мы это делали, мы забили мяч. Где-то была техническая нехватка. Качество поля сегодня не позволило двум командам показать качественный футбол.

Игра Виталия Ферасеенко? Виталик был активен в первом тайме. Он хорошо двигался, не всегда принимал правильное решение. Были моменты, где нужно было брать игру на себя, а были моменты, где нужно за счет передач сыграть и работать на свободном пространстве уже без мяча. Открыться где-то не получилось. Здесь нужно отдать тоже должное, потому что игрок отдал многое, все игры играет с первых минут. Очень много сил потрачено. Может быть, эмоциональный фон. Но мы все-таки ставим игрока и верим в то, что игрок сможет выйти и показывать качественный футбол, забивать голы и радовать болельщиков.

Следующие матчи? Каждый матч будет ключевым. Сейчас команды отыграли 14-й тур. Выходит, на кону 48 очков, а это довольно много и очень много будет зависеть от того, как команды будут двигаться по турнирной таблице. Нет простых игр. Все соперники качественные. Все соперники умеют играть в футбол. И делить матчи на тяжелые или легкие я не вижу смысла. Потому что команды готовятся, команды хорошо изучают друг друга. И здесь все зависит от того, как мы подготовимся к этому матчу», – сказал Василий Кобин.