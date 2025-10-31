Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Ингулец
02.11.2025 14:00 - : -
Чернигов
Украина. Первая лига
31 октября 2025, 18:10 | Обновлено 31 октября 2025, 19:34
Матч начнется 2 ноября в 14:00 по Киеву

ФК Чернигов

В воскресенье, 2 ноября состоится поединок 14-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Ингулец

Петровский коллектив сейчас находится в просто великолепной форме. За 13 игр в Первой лиге команде удалось набрать 28 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют ей занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от 2-го места составляет всего 2 очка, а вот лидер «Буковина» опережает «Ингулец» уже на 7 баллов.

Клуб уверенно шагает и в Кубке Украины. «Ингулец» уже одолел «Карбон», «Подолье» и «Викторию» и квалифицировался в 1/4 финала турнира.

Чернигов

Непросто дается сезон для новичков чемпионата. За 10 сыгранных туров «Чернигов» смог получить 10 очков, благодаря которым теперь находится на 13-м месте турнирной таблицы. От безопасной 12-й строчки «желто-черных» отделяет 2 балла, но также у черниговцев есть 3 матча в запасе.

В Кубке Украины команда также показывает отличные результаты. «Чернигов» уже прошел «Атлет», «Кривбасс» (криворожцам засчитали техническое поражение из-за нарушения регламента) и «Лесное», благодаря чему квалифицировался в 1/4 финала.

Личные встречи

Коллективы между собой встречались дважды в сезоне Первой лиги 2023/24. Тогда в обеих играх с общим счетом 8:1 победил «Ингулец».

Интересные факты

  • «Ингулец» победил в каждом из последних 6 поединков.
  • «Ингулец» забил 26 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Чернигов» проиграл в 4/5 последних выездных поединках.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

