Ингулец – Чернигов – 1:1. Фаворит потерял очки. Видео голов и обзор матча
ФК «Чернигов» прервал победную серию «Ингульца»
В поединке 14-го тура Первой лиги «Ингулец» на своем сыграл с ФК «Чернигов» вничью 1:1. Оба мяча команды забили в первом тайме.
«Ингулец» считался фаворитом поединка. Но счет в матче открыли гости. На 8-й минуте Владислав Чабан в окружении защитников «Ингульца» и отправил мяч в сетку.
«Ингулец» старался отыграться и достиг цели. На 19-й минуте гол забил Александр Пятов.
В конце матча «Чернигов» остался в меньшинстве. Однако на результат поединка это не повлияло.
Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Петрово, стадион «Ингулец»
«Ингулец» – «Чернигов» – 1:1
Голы: Пятов, 19 – Чабан,8
Удаление: Зенченко (ФК «Чернигов»)
