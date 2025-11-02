Ингулец – Чернигов – 1:1. Фаворит потерял очки. Видео голов и обзор матча

В поединке 14-го тура Первой лиги «Ингулец» на своем сыграл с ФК «Чернигов» вничью 1:1. Оба мяча команды забили в первом тайме.

«Ингулец» считался фаворитом поединка. Но счет в матче открыли гости. На 8-й минуте Владислав Чабан в окружении защитников «Ингульца» и отправил мяч в сетку.

«Ингулец» старался отыграться и достиг цели. На 19-й минуте гол забил Александр Пятов.

В конце матча «Чернигов» остался в меньшинстве. Однако на результат поединка это не повлияло.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Чернигов» – 1:1

Голы: Пятов, 19 – Чабан,8

Удаление: Зенченко (ФК «Чернигов»)

