  4. Ингулец – Чернигов – 1:1. Фаворит потерял очки. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Ингулец
02.11.2025 14:00 – FT 1 : 1
Чернигов
Украина. Первая лига
02 ноября 2025, 16:43
178
0

Ингулец – Чернигов – 1:1. Фаворит потерял очки. Видео голов и обзор матча

ФК «Чернигов» прервал победную серию «Ингульца»

02 ноября 2025, 16:43 |
178
0
Ингулец – Чернигов – 1:1. Фаворит потерял очки. Видео голов и обзор матча
ФК Чернигов

В поединке 14-го тура Первой лиги «Ингулец» на своем сыграл с ФК «Чернигов» вничью 1:1. Оба мяча команды забили в первом тайме.

«Ингулец» считался фаворитом поединка. Но счет в матче открыли гости. На 8-й минуте Владислав Чабан в окружении защитников «Ингульца» и отправил мяч в сетку.

«Ингулец» старался отыграться и достиг цели. На 19-й минуте гол забил Александр Пятов.

В конце матча «Чернигов» остался в меньшинстве. Однако на результат поединка это не повлияло.

Первая лига. 14-й тур, 2 ноября. Петрово, стадион «Ингулец»

«Ингулец» – «Чернигов» – 1:1

Голы: Пятов, 19 – Чабан,8

Удаление: Зенченко (ФК «Чернигов»)

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

22’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Пятов (Ингулец).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Чабан (Чернигов).
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Александр Пятов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
