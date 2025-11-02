Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  150 миллионов евро. Салах получил суперпредложение покинуть Ливерпуль
Англия
02 ноября 2025, 12:48
588
2

150 миллионов евро. Салах получил суперпредложение покинуть Ливерпуль

Египетский вингер может покинуть английский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний футболист получил предложение по контракту от неназванного клуба. Согласно офферу, египтянин будет получать 150 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Мхамед Салах провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и тремя гоелвыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел сенсационную замену Слоту.

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Він туди поїде але не зараз, він не хоче їхати заради грошей, поки може грати в Ліверпулі, буде грати і надалі.
OKs100
Маловато. Саудиты могли бы предложить и 320-370 миллионов в год. 
