Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 33-летний футболист получил предложение по контракту от неназванного клуба. Согласно офферу, египтянин будет получать 150 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Мхамед Салах провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и тремя гоелвыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

