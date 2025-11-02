150 миллионов евро. Салах получил суперпредложение покинуть Ливерпуль
Египетский вингер может покинуть английский гранд
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть английский клуб. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 33-летний футболист получил предложение по контракту от неназванного клуба. Согласно офферу, египтянин будет получать 150 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Мхамед Салах провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился пятью голами и тремя гоелвыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел сенсационную замену Слоту.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
ПСЖ вырвал победу со счетом 1:0 в поединке 11-го тура чемпионата Франции
Известный в прошлом нападающий сборной Украины считает, что в предстоящем матче ничьи не будет