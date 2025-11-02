Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 ноября 2025, 09:35
Успех ХИТа в Лиге чемпионов, старт WTA Finals, Малиновский – без тренера

Главные новости за 1 ноября на Sport.ua

Успех ХИТа в Лиге чемпионов, старт WTA Finals, Малиновский – без тренера
Getty Images/Global Images Ukraine.

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 1 ноября.

1А. Путевка в плей-офф далась нелегко. ХИТ вырвал победу у Врхники
Киевляне вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

1B. Отгрузили полную торбу. Kyiv Futsal не заметил Форцу
Киевляне завершают турнир на положительной ноте

2А. Двух пенальти маловато. Вереск дожал Эпицентр
В Тернополе команда Нагорянка наотрез отказывается побеждать

2B. Неудачные серии продолжаются. Колос поделил очки с Александрией
Команда Костышина снова нанесла кучу ударов по чужим воротам, но отличилась только раз

2С. Удивили соперника на их поле. Полтава и Кривбасс сыграли вничью
​​​Подопическим Матвийченко удалось дать бой криворожцам, но при этом не проиграть

3А. Полесье хочет оформить трансфер игрока, который стал открытием сезона в УПЛ
Волки следят за Мендосой

3B. Майкон не хочет возвращаться в Шахтер. Заявил о желании остаться в Бразилии
​​​ Футбольный на правах аренды выступает за «Коринтианс»

4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец остался без тренера. Состоялась отставка легенды
​​​ Патрик Виейра больше не является главным тренером Дженоа

5А. Чемпионка Уимблдона уничтожила чемпионку AO: Свентек стартовала на WTA Finals
Ига отдала всего три гейма Мэдисон Киз в первом туре группы Серены Уильямс

5B. Неожиданный разгром: Анисимова и Рыбакина провели матч на WTA Finals 2025
​​ Елена легко справилась с Амандой в первом туре группы Серены Уильямс

6. Семенюк с Проектом одержали сухую победу и возглавили таблицу ПлюсЛиги
Команда капитана сборной Украины продолжает феерить в регулярном чемпионате Польши

7. Досадное поражение. Сборная Украины проиграла второй матч на Кубке Карпат
Команда Вадима Бражника уступила сборной Словакии

8. Матч чемпионата Украины не состоялся. Команда не явилась на игру
​​Крыжинка приостановила участие в чемпионате Украины

9. Экстралига по футзалу, 7-й тур. Атлетик в непростом матче обыграл Кардинал
​​​Матч откладывали и прерывали из-за воздушной тревоги

10. Они украли формат ЛЧ? В УЕФА столкнулись со странным судебным иском
​​Организация MatchVision требует в суде от УЕФА около €20 млн компенсации

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
