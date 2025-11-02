СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 ноября

В воскресенье, 2 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Рух

1.98 – 3.38 – 4.31

18:00 Шахтер – Динамо

1.92 – 3.90 – 3.91

18:30 Манчестер Сити – Борнмут

1.58 – 4.77 – 5.77

19:30 Барселона – Эльче

1.24 – 7.04 – 15.00

21:45 Милан – Рома

2.22 – 3.24 – 3.90

