СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

В воскресенье, 2 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Заря – Рух

Ggbet 1.98 – 3.38 – 4.31

18:00 Шахтер – Динамо

Ggbet 1.92 – 3.90 – 3.91

18:30 Манчестер Сити – Борнмут

Ggbet 1.58 – 4.77 – 5.77

19:30 Барселона – Эльче

Ggbet 1.24 – 7.04 – 15.00

21:45 Милан – Рома

Ggbet 2.22 – 3.24 – 3.90

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

